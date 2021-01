La Generalitat permet, de moment, que els candidats a la presidència del Barça segueixin recollint signatures

Mentre que el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimón, ha sentenciat aquest divendres que "votar el president del Barça no és un dret fonamental", l'Executiu català autoritza, de moment, la mobilitat de les persones adscrites a les precandidatures barcelonistes, degudament acreditades, perquè segueixin treballant en la recollida de signatures (es necessiten un mínim de 2.257 suports per a ser proclamats candidats) fins l'11 de gener





La Junta electoral de el club blaugrana, presidida per Carles Tusquets, es manté ferm en la seva aspiració de celebrar les eleccions a la presidència el 24 de gener en contra dels que clamen per un ajornament (fonamentalment, els pre-candidats pitjor situats a les enquestes) davant l'emergència sanitària i l'òbvia dificultat, en un context tan problemàtic, per aconseguir les signatures necessàries.





El Barça segueix apostant per la celebració d'eleccions el 24-G. Foto @FJMonfort





La veritat és que els terminis es van esgotant i, tot i les noves restriccions sanitàries i de mobilitat imposades per la Generalitat efectives fins al 17 de gener, els precandidats intentaran obtenir les signatures necessàries abans de dimarts que ve per competir oficialment a la recta final de la carrera cap a la llotja de l'Barça.





De no produirse incidències, la campanya electoral pròpiament dita té prevista el seu inici el 15 de gener. Des d'aquest moment i fins al dia 22, els aspirants a la presidència intensificaran els seus arguments per convèncer un cens aproximat de 110.000 sòcies i socis de les bondats del seu projecte. Abans, el club i la Generalitat protagonizrán una "cimera" decisiva per avaluar tots els escenaris que ara mateix estan sobre la taula i que projecten no pocs dubtes sobre la jornada electoral de l'24 de gener.