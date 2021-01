L'Ajuntament de Viladecans multa ignorant les seves pròpies ordenances

Fins ara els agents de control de les zones blaves i taronges de l'municipi si multaven a un vehicle dipositaven la multa al parabrisa dels cotxes infractors però els agents de l'empresa municipal que el gestiona, SPM VILADECANS QUALITAT , s'han inventat un nou sistema diferent a qual es regeix per l'ordenança municipal vigent.

















I els veïns, que no callen ni un, han decidit denunciar el cas a VILAPRESS. ¿I com és el cas ?. La qüestió és que la proposta de sanció que realitza l'agent de la zona blava corresponent permet a l'infractor anul·lar-per un import de 4 euros a través de la pròpia màquina expenedora, però sense aquest paper, no és possible, sobretot, saber que un agent regulador ha fet una proposta de sanció i que es procedirà a tramitar una multa a un vehicle per sobrepassar el temps estipulat.





Pel que si qualsevol veí o visitant de Viladecans fa servir la zona blava als carrers d'aquesta localitat i es despista sobre el temps pagat rebrà setmanes després una carta de l'òrgan recaptatori amb una multa bonificada de 45 euros. que si no paga. ascendirà a 90 euros. És a dir l'omissió de el deure de comunicar a l'conductor fefaentment la proposta de sanció li està costanto als veïns i visitants de Viladecans "molt car", 41 euros en la seva versió barata i fins a 86 euros en la més cara, tot i que les zones blaus es van implementar per promoure el consum en els establiments propers i aquest és el seu objectiu prioritari.





Que un agent regulador de zona blava pagat amb els impostos de tots els viladecanenca no entrege la proposta de sanció, i únicament indiqui en la seva gestió, "no es va poder lliurar en mà a l'infractor el document de la infracció", és una execució de proposta de sanció manifestament injusta perquè transgredeix el dret de l'infractor a anul·lar prèviament la seva sanció ia abonar una quantia inferior amb el temps addicional que li atorguen les pròpies ordenances municipals i que és d'una hora màxim si se sobrepassa el temps abonat (60 minuts).













Fotografia de el procediment d'anul·lació de multes / Font: Ajuntament de Viladecans





I és així perquè quan un vehicle rep en ferm la multa de l'organisme tramitador per l'Ajuntament de Viladecans la sanció és ferma i no cap recurs, segons indiquen en el seu propi web el consistori.













Fotografia de el procediment d'imposició de multes ferm / Font: Ajuntament de Viladecans









És a dir, el vigilant de la zona blava no compleix amb la funció encomanada, facilitar als propietaris dels vehicles infractors la proposta de sanció i aquest acaba rebent una multa ferma, manifestament fora de l'ordenament legislatiu local vigent.





Tiquet d'abonament de zona blava





















Part de el document de multa.





Perquè l'Ordenança municipal de circulació en el seu article 35.4 és clara en el seu articulat:













El conductor pot anul·lar la sanció amb un "comprovant especial" si no excedeix en més d'una hora el temps abonat.





I a més es complementa amb l'article 38 de la mateixa ordenança que diu així:









El conductor té dret a si no sobrepassa en "més de 60 minuts" a anul·lar la proposta de sanció emesa pel vigilant de la zona blava, però no podrà mai fer-ho si "desconeix" com s'indica a la multa "que ha estat sancionat perquè no se li ha lliurat tal proposta de sanció "afirmen els veïns afectats.

































Ordenança Municipal de Circulació vigent de l'Ajuntament de Viladecans.









I així com els expliquem és la "estel·lar" actuació dels treballadors que estan sota la responsabilitat de l'Ajuntament de Viladecans que fan i desfan al seu lliure "capritx" sense ser agents de l'autoritat. I la diferència de matisos és important perquè si bé és cert que els agents de policia, sobre la resta d'individus, gaudeixen de presumpció de veracitat davant un fet perquè s'entén que són objectius. Si ens trobem davant d'una multa d'aparcament imposada per un agent prové d'una autoritat sancionadora, com és el cas de les empreses d'estacionament regulat, fins i tot si aquestes són de titularitat pública, els seus vigilants no gaudeixen d'aquesta autoritat: són mers denunciants i respecte a l'conductor estan en igualtat de condicions davant la Llei. i serà la paraula d'aquest agent contra la de l'conductor i en tal cas un Ajuntament no pot atorgar de forma automàtica a aquestes empreses i els seus treballadors la presumpció de veracitat.





I aquestes són les mostres d'agraïment "selectiu" feia "alguns viladecanenques" en atenció a aquests llocs de treball "dedocráticos", on s'està donant curs a la innovació en la regulació de la zona blava i contravenint "espectacularment" la legislació aprovada en el seu òrgan de màxima autoritat, els plens municipals.





Segurament afirmen els veïns acabarà tot davant la Fiscalia especialitzada en depurar en línia vertical ascendent sobre l'organigrama municipal les responsabilitats administratives corresponents. Els veïns afirmen que plou sobre mullat i que tant va ser el càntir a la font que es va trencar.









Seguirem informant ...