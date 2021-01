Govern i agents socials seguiran negociant la pròrroga dels ERTO

La primera reunió per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) ha finalitzat aquest divendres passades les 13.00 hores amb força entesa entre les parts, que semblen estar d'acord a estendre aquesta eina fins al 31 de maig, segons han informat en fonts del diàleg social.

















No obstant això, Govern, sindicats i empresaris s'han emplaçat a una nova trobada dilluns que ve, a partir de les 17.30 hores, per seguir avançant en les negociacions, que en aquesta ocasió no es preveu que es dilatin fins a l'últim moment, com va passar la vegada anterior.

Així, des de l'Executiu han indicat a Europa Press que el seu compromís és tancar aquesta negociació com més aviat, sense esgotar el termini vigent dels ERTO (31 de gener), tal com ja va avançar la setmana passada la ministra de Treball, Yolanda Díaz.





Segons les fonts consultades, el Govern ha ofert als agents socials prorrogar l'acord anterior, si bé sindicats i empresaris han d'analitzar el text definitiu del Ministeri de Treball en la reunió prevista per dilluns que ve, de què podria sortir el nou acord.





De moment, sembla que avui s'han produït acostaments a la data fins a la qual es podrien prolongar una altra vegada els ERTO: 31 de maig, és a dir, més enllà de la data en què finalitza l'estat d'alarma (9 de maig) i passada la Setmana Santa, que enguany se celebrarà entre el 28 de març i el 4 d'abril. Aquesta nova data permetria així protegir el sector turístic, un dels més castigats per la pandèmia.





"A totes les parts els sembla bé prorrogar els ERTO fins al 31 de maig i que es prorrogui el III Acord Social en Defensa de l'Ocupació, amb alguns ajustos", han assenyalat fonts del diàleg social, que parlen tant d'ajustos tècnics com d'un altre tipus.





Des de la UGT, el seu secretari general, Pepe Álvarez, ha defensat aquest divendres la necessitat de perllongar els ERTO mentre duri la pandèmia i que es prorroguin de manera automàtica.

"Donem estabilitat a les empreses, als treballadors que estan en ERTO, donem tranquil·litat i resolguem aquest tema", ha dit Álvarez, que ha demanat a Govern "que no es tregui cap conill del barret de copa" i que prorrogui aquesta eina en les condicions actuals.





Des de CCOO entenen també que l'acord vigent dóna resposta a les necessitats actuals i a les que es puguin plantejar davant una tercera onada del Covid. "No es necessiten gaires canvis, tot i que sí cal introduir alguns elements tècnics i fins i tot alguna redacció més clara per evitar problemes d'interpretació", apunten des del sindicat d'Unai Sordo.





CEOE DEMANA PODER ACOMIADAR SENSE TORNAR TOTES LES AJUDES

Per la seva banda, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha demanat avui que la pròrroga dels ERTO duri almenys fins al juny i que es permeti a les empreses ajustar plantilles sense haver de tornar les exempcions corresponents a tots els treballadors de l'ERTO , sinó només les corresponents al treballador que s'acomiadi.





"Ens agradi o no va a haver de haver ajustos de plantilla. Això ja no és març i les empreses tenen problemes de solvència. El que no pot ser és que (si acomiaden) es les obligui a retornar totes les exempcions per haver-se acollit a 1 ERTO quan seria més lògic retornar la part d'aquesta persona que pogués sortir fora, perquè si no, en lloc de consolidar llocs de treball, anem a destruir molts més ", ha defensat el líder de la CEOE en una entrevista a Onda Cero.





Actualment, les empreses acollides a un ERTO estan obligades a mantenir l'ocupació durant els sis mesos posteriors a la represa de la seva activitat. Si incompleixen aquest compromís han de tornar les exempcions a la Seguretat Social rebudes per tots els treballadors de l'ERTO i no només pels que siguin acomiadats. El que planteja Garamendi és que només hagin de retornar els ajuts del treballador que sigui acomiadat.





Aquesta idea no compta amb el beneplàcit dels sindicats, que demanen que es mantingui l'actual compromís d'ocupació. "La CEOE sap que a França, Itàlia i Alemanya el manteniment de l'ocupació és un any i aquestes patronals d'aquests països no han presentat cap tipus d'objecció", ha replicat el líder d'UGT, que ha afegit que "sembla raonable" que " si per cada 100 euros que l'Estat ha invertit en la pandèmia, 75 han anat a ajudar a mantenir a les empreses, que el mínim que se li pot exigir a aquestes és el manteniment de l'ocupació ".





L'ACORD ACTUAL

Segons les últimes dades de la Seguretat Social, a tancament de desembre estaven en ERTO més de 755.610 treballadors, encara que en el pic alt de la pandèmia dels treballadors protegits van arribar a ser més de 3,4 milions.





El pla de rescat de suport a l'hostaleria, el comerç i el turisme, que va aprovar el Govern fa unes setmanes, va ampliar el nombre de sectors "ultraprotegits" pels ERTO a diverses activitats, entre elles el comerç a l'engròs de begudes, els restaurants i establiments de menjars, les activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals, els establiments de begudes i les activitats de jocs d'atzar i apostes (casinos, bingos, loteries i cases d'apostes).





La regulació actual dels ERTO, vigent fins al proper 31 de gener, estableix la pròrroga automàtica dels procediments per força major per a determinats sectors econòmics, i contempla dues figures, els ERTO d'impediment d'activitat i els ERTO de limitació d'activitat, als que poden acollir-se totes les empreses, amb exoneracions bastant elevades, que en alguns casos arriben fins al 100%.





Els ERTO de força major amb pròrroga automàtica es limiten a les empreses més afectades per la pandèmia l'activitat es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-09) que preveu la norma, amb exoneracions de quotes d'entre el 75% i el 85%. D'aquestes exoneracions també poden beneficiar aquelles empreses que, tot i que no formin part d'aquests sectors, es troben en la seva cadena de valor o el negoci depèn majoritàriament d'ells.





En el cas de les noves modalitats de ERTO vigents, a les que poden acollir-se empreses de qualsevol sector, es distingeixen dos tipus: els ERTO per impediment d'activitat com a conseqüència de restriccions adoptades per les autoritats (per exemple, les empreses d'oci nocturn) , i els ERTO de limitació d'activitat, destinats a les companyies que vegin alterada la seva activitat quan una autoritat local, autonòmica o estatal limiti, per exemple, els aforaments i els horaris.





Els ERTO de limitació d'activitat van acompanyats d'exempcions de quotes d'entre el 70% i el 100%, mentre que els ERTO d'impediment de l'activitat contemplen exempcions d'entre el 90% i el 100%.





De prorrogar el decret actual, els treballadors afectats per ERTO tindrien accés a la prestació sense període de carència, no els computa el període consumit fins a gener de 2022 i la prestació equivaldria al 70% de la base reguladora. A més, les empreses amb ERTO haurien limitat el repartiment de dividends i prohibit externalitzar i la realització d'hores extra, entre altres mesures.





A la reunió d'aquest divendres han assistit els secretaris d'Estat d'Ocupació i de Seguretat Social, Joaquín Pérez Rei i Israel Arroyo; la directora general de Treball, Verónica Martínez Barber; Rosa Santos, Ana Herráez i Agustín González per part de la CEOE; Pedro Fernández Alén i Teresa Díaz de Terán en representació de Cepime; Mª Cruz Vicent, Carlos Bravo i Eva Urbà en nom de CCOO; i Cristina Antoñanzas, Gonzalo Pino, María Higinia Ruiz i Isabel Araque per part d'UGT.