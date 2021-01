Un nen de 9 anys condueix un cotxe a Sitges amb la seva mare de copilot i el seu germà de tres mesos al darrere

La Policia Local de Sitges (Barcelona) va interceptar dijous passat un cotxe conduït per un nen de 9 anys amb la seva mare de copilot i el seu germà de tres mesos en una cadira al seient posterior.













Segons han explicat fonts policials, uns agents que realitzaven un patrullatge ordinari van observar un turisme que "els va donar una sensació estranya, ja que no veien el conductor del cotxe i hi havia una dona al seient del copilot", i li van fer senyals per aturar el vehicle.





Quan els agents van aturar el turisme, van observar que hi havia un nen al seient del conductor, la seva mare al seient del copilot i un nadó de tres mesos en una cadira al seient posterior, i els agents van denunciar a la mare de l'infant, de nacionalitat lituana, per haver permès que el seu fill, de 9 anys, i sense permís de conduir legal a Espanya, conduís el cotxe.





La dona, veïna del municipi i de 40 anys, es farà responsable del delicte contra la seguretat viària, ja que era la responsable del cotxe, i el nen, per la seva edat, no pot ser acusat legalment del delicte.





La informació de l'atestat de la denúncia i la versió dels dos policies que van interceptar el cotxe ha estat posada en coneixement de la Fiscalia de Menors, "per si vol actuar contra la mare per la greu imprudència".