Els medicaments per a la hipertensió no fan empitjorar l'estat del Covid-19

Investigadors de la Universitat de Pennsilvània (Estats Units) han observat que els medicaments que s'utilitzen per tractar la hipertensió no empitjoren l'estat dels pacients hospitalitzats amb Covid-19.









El treball, publicat a la revista 'The Lancet Respiratory Medicine', és el primer assaig controlat aleatori que mostra que no hi ha risc que els pacients continuïn amb aquests medicaments mentre estan hospitalitzats per Covid-19.





Com a part de l'assaig, els investigadors van examinar si els inhibidors de l'ECA (IECA) o els bloquejadors dels receptors d'angiotensina (ARB), dues classes de medicaments per tractar la pressió arterial alta, podrien ajudar a mitigar les complicacions o provocar símptomes més greus.





Els IECA i els ARA II es troben entre els medicaments receptats amb més freqüència en el món, de manera que un vincle potencial entre aquests medicaments i els resultats de Covid-19 té grans implicacions per a la salut global. Diversos estudis observacionals van suggerir que no hi ha associació entre l'ús ambulatori d'IECA o ARA II i el risc d'hospitalització per COVID-19, però fins ara faltaven proves d'assajos aleatoritzats d'alta qualitat.





Davant d'aquest escenari, els investigadors van analitzar a 152 participants de diversos països entre el 31 de març i el 20 d'agost de 2020, que van ser hospitalitzats amb Covid-19 i ja es tractaven amb un dels medicaments. Els participants van ser assignats a l'atzar per suspendre o continuar prenent la seva medicació prescrita, i monitoritzats de prop per avaluar l'efecte de suspendre temporalment la teràpia.





Els investigadors van desenvolupar una puntuació de rang global innovadora per classificar els resultats dels pacients en funció de quatre factors: temps fins a la mort, període de temps recolzat per ventilació mecànica o oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO), període de temps en teràpia de reemplaçament renal i una avaluació seqüencial modificada de falla orgànica.





A l'analitzar les dades dels resultats del pacient, l'equip va descobrir que la interrupció dels IECA i els ARA II, en comparació amb la continuació d'aquests medicaments, no va tenir cap efecte en la puntuació de classificació global.