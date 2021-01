Es produeixen nous col·lapses a la frontera amb el Regne Unit pel Brexit

L'Associació del Transport Internacional per Carretera (Astic) ha alertat el perill que es produeixin nous col·lapses fronterers a banda i banda de Canal de la Mànega com a conseqüència de la descoordinació dels tràmits burocràtics de duana a la nova frontera entre el Regne Unit i la Unió Europea.









Davant el risc de patir cues quilomètriques de camions per falta d'uniformitat en els documents requerits, el sector exigeix una major coordinació per facilitar a les empreses transportistes que puguin operar àgilment amb les navilieres.





Per això, considera que les autoritats duaneres i les portuàries han d'accelerar aquesta normalització abans que els volums de mercaderies intercanviades entre les dues parts tornin al seu estat normal.





"Les empreses que exporten declaren tot el que porten al camió i cadascuna de les expedicions de mercaderies porta un número assignat. Per als transportistes el disposar d'ell mateix hauria de ser suficient, sense més requisits de documentació, que ja ha estat formalitzada per l'exportador . Ara, en alguns punts se'ls està requerint que declarin tot el llistat de béns que porten ", explica el director general d'Astic, Ramón Valdivia.





Així mateix, davant d'aquesta situació i per evitar retencions de més de vuit hores com les registrades recentment a Foronda (Àlaba), la patronal del transport internacional per carretera considera que els ports de Bilbao i Santander poden ser alternativa de trànsit de mercaderies a Canal de la Manxa i convertir-se en dos nous punts de connexió principals amb el Regne Unit.





"És una oportunitat que esperem se sàpiga aprofitar per potenciar altres rutes comodals des dels ports del Cantàbric espanyol cap als de al sud de la Gran Bretanya", conclou Valdivia.