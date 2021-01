Els establiments han d'oferir opcions als consumidors perquè tornin les seves compres tot i les mesures

El Govern ha indicat aquest divendres que els consumidors conserven el dret al canvi i devolució de les compres de Nadal segons els termes anunciats per l'establiment, que ha d'oferir una solució al comprador per poder realitzar-les malgrat les restriccions, ha informat en un comunicat.













El confinament municipal i les restriccions comercials en vigor des d'aquest passat dijous no alteren, per tant, el dret a fer el canvis o devolucions, els terminis no es paralitzen, ha assenyalat.





No obstant això, i d'acord amb el que estableix el Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març, davant la impossibilitat de fer el canvi o la devolució dins el termini establert per l'empresa --ja sigui perquè la botiga es troba en un altre municipi o bé perquè l'establiment roman tancat--, el consumidor no perd el dret a fer el canvi o la devolució d'acord amb les condicions anunciades per l'establiment.





REQUISITS PER AL CANVI

En les compres en establiments presencials, "els canvis i devolucions només són obligatoris quan el producte no està en bon estat" o bé l'establiment anuncia per qualsevol canal que els accepta com a servei comercial.





"Si l'establiment anuncia que admet canvis o devolucions, informarà de les condicions per a fer-los, és a dir, quin és el termini, les condicions, i si la devolució és en diners o en vals de compra", segons afegeix la Generalitat en el comunicat .





Les compres en línia no s'han vist afectades per les restriccions decretades i per tant, segueix aplicant-se la normativa general, que contempla el dret de desistiment, amb la possibilitat de retornar el producte en el termini màxim de 14 dies un cop es reps.





PERÍODE DE REBAIXES

Els establiments comercials no estan obligats a fer rebaixes, però si ho fan, han de complir diversos requisits: els productes han de tenir la mateixa qualitat i garantia que tenien a preu no rebaixat i han de mostrar el preu original i el preu rebaixat --o el percentatge de descompte--.





A més, els descomptes poden ser només per a determinats articles de l'establiment, separats clarament de la resta.