Un asteroide podria impactar contra la Terra el 6 de maig de 2022

La NASA va informar que és possible que el proper any un asteroide xoc contra la Terra. Segons l'agència nord-americana, el 2009 JF1 -com han nomenat a l'asteroide- és "potencialment perillós", ja que té 130 metres de diàmetre que podrien causar una explosió de 230 quilotones de dinamita.













La data de la possible col·lisió és el proper 6 de maig de 2022. Tot i així, el més probable és que el 2009 JF1 passi a prop de la Terra però no impacti contra ella. De fet, la RES ha assegurat que la probabilitat d'impacte és d'una entre 3.800.





Normalment, quan un asteroide s'apropa a la Terra acaba desintegrant i es converteix en petits meteors i meteorits que moltes vegades veiem com pluges d'estrelles. A més, les que sí que impacten contra la Terra solen fer-ho en l'oceà o en llocs no habitats.





En algunes ocasions sí hi ha hagut meteorits que han impactat prop de zones habitades, com el Chelyabinsk el 2013, que amb un diàmetre de 20 metres va alliberar una energia de 500 quilotones. En el cas del 2009 JF1, a l'ésser molt més gran, és també potencialment molt més destructiu.





L'asteroide va ser descobert per la NASA fa onze anys i des d'aquest moment ha estat monitoritzat per mesurar la seva trajectòria i projectar una data possible d'impacte contra la Terra.





La seva grandària és d'aproximadament la Gran Piràmide de Gizeh, de manera que si colpegés contra la Terra, alliberaria una energia de 15 vegades la força de la bomba nuclear llançada contra Hiroshima.