Filomena arriba a Catalunya i posa en risc per neu a les quatre províncies

Les copioses nevades que s'esperen aquest dissabte al centre de la Península i l'interior del seu terç oriental posaran en avís vermell per risc extrem a 10 províncies de centre i est peninsular, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que també destaca que hi haurà precipitacions localment fortes o persistents al sud d'Andalusia, nord de l'àrea mediterrània, entorn dels sistemes Central i Ibèric i Canàries muntanyoses, així com vent fort en l'àrea mediterrània i litoral gallec. A Catalunya, les quatre províncies estan en risc per neu.





En el conjunt d'Espanya, un total de 47 províncies i Ceuta estaran aquest dissabte en risc a causa d'aquests fenòmens. En el cas de la neu, hi ha avisos vermells a Terol, Saragossa, Albacete, Conca, Guadalajara, Toledo, Tarragona, Madrid, Castelló i València.





El risc per neu serà important a Cantàbria, La Rioja, País Basc, Àvila, Burgos, Palència, Salamanca, Segòvia, Sòria, Valladolid, Zamora, Ciudad Real, Lleida, Girona, Barcelona, Càceres, Osca, Navarra, la Rioja i hi haurà risc (groc) a Lleó, Múrcia, Bajadoz, Astúries, Múrcia, Tenerife i La Palma.





El fred activarà els avisos grocs a Astúries, Cantàbria, Aragó, Guipúscoa, Zamora, Palència, Lleó, Lleida, Lugo, Ourense i Pontevedra. Per fenòmens costaners, en avís important estaran Corunya, Tarragona, Girona, Barcelona que serà groc a Astúries, Comunitat Valenciana, Ceuta, Múrcia, Almeria, Cadis, Castelló, Granada, Màlaga, Lugo, Pontevedra, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera .





El vent també posarà en risc a Barcelona, la Corunya, Girona, Tarragona, Castelló, Almeria; la pluja a La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canària, Castelló, Màlaga, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; i les tempestes a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.





ACUMULACIONS DE NEU DE MÉS DE 20 CM





Aquest dissabte, a tot el país, els cels estaran ennuvolats o coberts amb precipitacions. En general, seran febles i menys probables al terç nord-oest peninsular i en l'est i sud de Canàries, però a la resta s'espera que siguin més abundants, i poden arribar a ser forts o persistents al sud d'Andalusia, nord de l'àrea mediterrània , entorn dels sistemes Central i Ibèric i nord de les Canàries muntanyoses.





Excepte en el terç sud peninsular i els litorals, seran en forma de neu en forma generalitzada a qualsevol cota. Les nevades seran especialment copioses en àmplies zones de centre i interior del terç oriental peninsular, amb acumulacions de més de 20 centímetres a Madrid, Castella-La Manxa, meitat sud d'Aragó i interior de la Comunitat Valenciana, sense descartar-lo en zones limítrofes. A les Canàries, també s'esperen nevades en zones altes d'illes occidentals.





Les temperatures diürnes baixaran a les Canàries i interior de la meitat nord peninsular i pujaran al sud-est i Balears. Les mínimes baixaran al terç sud peninsular i Canàries, pujant al centre i nord-est. Hi haurà gelades al febles en general a l'interior de la Península, una mica més intenses àrees de muntanya i localment fortes en l'entorn dels Pirineus i de la serralada Cantàbrica occidental.





El vent bufarà de l'est o nord-est, fort en l'àrea mediterrània i el litoral gallec, tendint a girar a sud-oest i oest a la meitat sud peninsular i a les Balears. Vent de nord o nord-oest a Canàries.