Els Simpson ho han tornat a fer: van predir l'assalt al Capitoli

L'assalt a l'Capitoli de Washington per part de partidaris de Donald Trump que es neguen a acceptar la victòria de Joe Biden en les passades eleccions presidencials és un capítol històric i sorprenent ... o no tant? I és que la veritat és que, com moltes altres coses, Els Simpson ja ho van predir fa molt de temps.





És de sobres coneguda la capacitat de la sèrie de Matt Groening per avançar tot tipus de catàstrofes i esdeveniments, des de la pandèmia de coronavirus a la compra de Fox per part de Disney passant per la victòria de el propi Trump, el final de Joc de trons o la plaga d'abelles assassines. I el violent atac al Capitoli no és menys, ja que la sèrie ja ho va mostrar al març de 1996.





En el capítol titulat 'El dia que va morir la violència', l'episodi 18 de la 7a temporada, hi ha un moment en concret que guarda unes inquietants similituds amb les imatges de l'assalt a la seu de Congrés nord-americà que estan donant la volta a el món.