Almeida demana ajuda a l'Exèrcit per retirar la neu dels carrers de Madrid

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha cridat a la ministra de Defensa, Margarita Robles, per demanar-li l'ajuda de l'Exèrcit per retirar la neu dels carrers de Madrid.





"Acabo de trucar a Margarita Robles, la ministra de Defensa, i li he demanat l'ajuda de l'Exèrcit precisament en aquesta tasca", ha informat Almeida en una entrevista a Onda Madrid, on ha manifestat la seva voluntat de començar a reobrir els vials principals pel que fa deixi de nevar, el que preveu que es produeixi al llarg d'aquesta tarda.





"És a dir, li he demanat a la ministra de Defensa que per favor l'Exèrcit col·labori amb l'Ajuntament de Madrid en començar ja, quan sigui possible, fonamentalment a partir del moment en que deixi de nevar, a tractar d'aclarir les calçades de la ciutat de Madrid ", ha precisat.





La ministra ha dit que farà el possible per posar efectius i recursos, segons Almeida, qui ha advertit que amb les baixes temperatures previstes per als pròxims dies amb mínimes de 12 graus sota zero la situació podria agreujar-se, i que en qualsevol cas l'aclarir les calçades i els carrers "serà un procés que va portar diversos dies".





Un total de 147 militars de la Unitat Militar d'Emergència (UME) i 66 vehicles estan treballant en carreteres de Madrid a causa de les fortes nevades provocades pel temporal 'Filomena'. En concret, els militars estan rescatant vehicles a l'A-4, l'A-5 i la M-40 amb la M-607.





La Comunitat de Madrid va sol·licitar la nit d'aquest divendres l'activació de UME, dependent del Ministeri de Defensa, per a col·laborar en les tasques d'atenció i rescat de conductors atrapats en els seus vehicles pel temporal de neu a la regió.





També Almeida va sol·licitar ahir a la nit al delegat del Govern central el suport de la UME per garantir els accessos als hospitals.