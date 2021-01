Apocalipsi juràssic: els dinosaures conquisten els carrers de Toledo

Crèiem que 2020 va ser un any especial, però sembla que 2021 no es va a quedar curt. Mentre Espanya està vivint "la nevada del segle", molts usuaris en xarxes socials estan compartint vídeos sobre algunes persones que han decidit disfressar-se de dinosaures i recórrer els carrers de Toledo.













Les imatges estan corrent com la pólvora per les xarxes socials, col·locant la paraula "Apocalipsi" com una de les paraules més utilitzades a Twitter. Els encarregats d'organitzar aquesta desfilada juràssica han aconseguit, sens dubte, ser un dels protagonistes de la jornada.