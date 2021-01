María Teresa León, musa i companya d'Alberti, recorda la seva vida i la seva lluita a "Memòria de la malenconia"

"Si, àvia, em vaig, segueixo el viatge. He tornat per dir-t'ho. Rafael i jo no desuniremos les nostres mans mai "diu Maria Teresa León en una de les pàgines del seu" Memòria de la malenconia "(Renaixement) i la veritat és que l'autora i Alberti van viure junts molts anys en feliç matrimoni, després d'haver renunciat ella a un primer enllaç i ell a un amor juvenil amb Maruja Mallo. Però, el que són les coses, quan van tornar tots dos a Espanya després d'un llarg exili que els va portar a viatjar pel món i a residir a Buenos Aires i Roma, van desunir aquestes mans perquè Lleó, afecta d'una patologia degenerativa, va ser ingressada en una residència i Rafael es va casar amb Maria Assumpció Mateu. La vida no és sempre com ens imaginàvem que hi hauria de ser ...





María Teresa León, filla d'un coronel de l'Exèrcit, va passar la seva infància envoltada de fills i filles de militars -va tenir com a companys de jocs als plançons de Dámaso Berenguer- però va posseir alhora forts lligams intel·lectuals familiars (neboda de Menéndez Pidal) i va ser dona culta, que va fer carrera universitària i va escriure una trentena de llibres, entre ells aquestes memòries que són una veritable exquisidesa literària, tal és la bellesa del llenguatge i el mestratge amb què trena evocacions i records personals, contextualitzacions ambientals i evanescències poètiques.





Va exercir com a musa del poeta del Port de Santa Maria, de què va rebre com a primer regal seva «Mariner en terra», però li va passar el mateix que compta de Zenòbia Camprubí: "Zenobia Camprubí acaba de rebre el premi Nobel. Em direu. No, estàs confosa, el premi Nivell va ser per a Juan Ramón Jiménez. Però jo contestaré: I sense Zenobia, hi hagués hagut premi? ". I és que va haver de suportar el que tantes altres tantes dones de la seva generació (María Lejárraga, Maria de Maeztu, Maria Goyri, Maria Baeza o Encarnació Aragonesos) la executòria personal va quedar vetllada a l'ombra d'un home o senzillament va ser ignorada.





A "Memòria de la malenconia" hi ha molts records familiars però, sobretot, notícia puntual, encara que desordenada, de les diverses etapes de la seva vida i molt en particular de la guerra civil que, per cert, el va agafar amb Alberti a Eivissa, illa que a principi s'havia unit la revolta ( "durant vint dies vivim en la muntanya") abans que el capità Bayo la reconquistara. Dona progressista, vinculada al PCE, va intervenir en la contesa des de la trinxera cultural participant al costat de Alberti en l'Aliança d'Intel·lectuals Antifeixistes, va fer teatre i va adquirir un protagonisme essencial quan, amb una ordre signada per Largo Caballero, en aquell temps president de el Consell, a les mans, va iniciar l'evacuació a València dels tresors del Museu del Prat -amenaçats pels bombardejos dels nacionals. Amb l'enfonsament de l'Espanya republicana es va incorporar des de Orà a la diàspora dels vençuts.





Les pàgines d'aquestes memòries és un compliment catàleg de la intel·lectualitat, principalment literària, de el segle XX: Antonio Machado ( "Jo vaig conèixer a Antonio Machado casualment" i li va retrobar durant la guerra, però llavors "vaig veure un altre Machado, un home a peu, oferint els seus braços, ja que les seves cames flanquejaven, per a la defensa de Madrid "), Federico García Lorca (i al seu nuvi, el valent enginyer Rodríguez Rapún, que va morir combatent al Nord), Miguel Ángel Astúries, León Felipe, Nicolás Guillén, Pablo Neruda, Hemingway, Diego Rivera, Eisenstein, Màxim Gorki, Picasso, Ignacio Sánchez Mejías i un llarg etcètera en el qual no falten militars, de carrera o voluntaris -Hidalgo de Cisneros, Modest, el comandant Carlos ... - i polítics, el més important, sens dubte, "el camarada Stalin" ( "Ens va somriure. Tenia les dents curtets, com serrats per la pipa. Ens va semblar prim i trist, aclaparat per alguna cosa, pel seu destí potser"; els va informar de la derrota italiana de Guadalajara i continua Rua Lleó: "l'antifeixisme del món celebrarà per sempre més aquesta data. Stalin Somreia. Ens sentim segurs. I parlem ", però no afegeix ni una paraula de censura al tirà culpable de milions de morts dels seus propis connacionals).





Crida l'atenció que Maria Teresa León no faci referència en les seves memòries al seu quefer literari que, com se sap, va ser important. El que no resta valor a aquesta obra que és, per sobre del seu valor testimonial, sempre discutible, un text bellíssim carregat de dades, però també d'observacions i reflexions.