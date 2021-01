La nevada de segle a Madrid, en deu imatges

La borrasca Filomena ha deixat imatges a la capital espanyola totalment inèdites. Els més majors passegen pels carrers de la capital repetint la mateixa frase: "No he vist això a la vida". En CatalunyaPress recopilem les imatges més impactants del que ja es coneix com "la nevada del segle".





1. La Gran Via













2. La Puerta de el Sol













3. La Plaça de Cibeles













4. El oso i el madroño













5. L'Ajuntament de Madrid













6. El Congrés dels Diputats













7. El Palau Reial













8. El Parc de Retiro









9. El Metro de Madrid













10. L'estació d'Atocha







Imatge de @vilvoh