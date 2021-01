La Supercopa espera un Barça reactivat (0 a 4 a Granada) amb Messi al front

El Barça arriba a la Supercopa espanyola, el proper dimecres 13, en el seu moment més dolç confirmant aquest dissabte a Granada (0-4) la seva bona dinàmica de sensacions, joc, resultats i estat anímic amb un Messi que torna a gaudir i a agradar-se, al costat dels seus companys, en el terreny de joc.





Un doblet de l'argentí (màxim anotador ja en Lliga amb onze dianes i catorze en total en l'actual curs) i un altre d'un implicat Antoine Grizemann, mantenen els blaugrana a la zona Champions de la classificació en tercera plaça amb 34 punts, a quatre d'un Atlètico de Madrid que no ha pogut disputar el seu partit contra l'Athletic pels estralls del fort temporal "Filomena". El quadre de Simeone ha jugat, però, tres partits menys que el Barça.





L'equip blaugrana ha exhibit els seus millors credencials des de l'inici de la "Era Koeman" amb Messi molt ben acompanyat en la faceta ofensiva per Dembélé, Pedri González i Griezmann a més d'un Frenkie de Jong que en els últims partits està creixent-per moments. Koeman, a partir d'un 4-3-3 en què les peces es mostren associatives, amb mobilitat, triangulant, ocupant tots els espais i, sobretot, en una situació anímica que ha millorat ostensiblement, sembla haver trobat el seu "onze" titular tipus a l'espera de les combinacions en el centre de la defensa amb el retorn de Piqué, Araujo o Lenglet juntament amb Mingueza.





El quadre barcelonista afronta, ara, una Supercopa d'Espanya (a l'Estadi de "la Cartuja" de Sevilla) que, en cas d'aconseguir-se, no seria ni molt menys un entorxat menor després d'un inici de temporada amb moltes més ombres que llums. Si dimecres que ve supera la Reial Societat de Imanol Alguacil, s'enfrontaria diumenge 17 al guanyador de l'Athletic Club-Reial Madrid.





De moment, Koeman ha optat aquest dissabte per donar descans a Messi al minut 64 (ha estat suplert per Martin Braithwaite) en un partit en què els barcelonistes han atropellat al Granada i en què Leo (tal com va passar a San Mamés implicant-se amb el canari Pedri) ha mostrat una gran compenetració amb Griezmann, inclosa la celebració dels gols. Una molt bona senyal en un tema que no és menor tal com s'ha reflectit en la "pinya" d'un grup que sembla créixer per moments.