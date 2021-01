... i aquest dilluns, lliurament de signatures dels precandidats a la presidència del Barça

Mentre que el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimón, s'ha encarregat de sentenciar que "votar el president de l'Barça no és un dret fonamental" el procés electoral i, en concret, el relatiu a el "tour de force" de la recollida de signatures, per part dels nou precandidats a la butaca presidencial blaugrana, finalitza aquest dilluns 11 de gener.





Amb totes les incerteses hagudes i per haver sobre la realització dels comicis el proper 24 de gener, provocades per l'excepcional emergència sanitària, aquest dilluns arriba l'hora de la veritat per als que aspiren a convertir-se oficialment en presidenciables ... si han assolit un mínim de 2.257 signatures. Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa sembla segur que presentaran a les oficines de Camp Nou els avals necessaris per protagonitzar la campanya electoral prevista entre el 15 i el 22 de gener.





Serà a partir de les cinc de la tarda d'aquest dilluns (Laporta està citat en primer lloc per la seva antiguitat com a soci) i fins a les nou del vespre quan els precandidats podran presentar les seves credencials. Un cop lliurades les signatures, la Junta electoral haurà de ratificar en els tres dies posteriors la validesa de les paperetes.









La jornada electoral de el 24 de gener (si se celebra) poc tindrà a veure amb la de 2015. Foto @FJMonfort





El procés electoral a Can Barça avança (fins al moment) amb tots els protocols minuciosament consensuats amb la Generalitat. Els efectes de la pandèmia amb una deriva molt preocupant i negativa que ha obligat a les dures restriccions activades per l'Executiu català (de moment fins al 17 de gener) obren un possible escenari d'ajornament de les eleccions en clau blaugrana.





En properes dates, previsiblement el 14 de gener, el club i el Govern català hauran de decidir definitivament. Si s'acordés la confirmació de la celebració dels comicis, aquests es realitzarien de forma descentralitzada, per primera vegada, en deu escenaris: al Camp Nou i al Palau Blaugrana a més de seus habilitades a Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Andorra, Madrid , València, Sevilla i Palma de Mallorca.