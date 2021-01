Tornada al "cole" a Catalunya amb test massius entre el personal dels centres escolars

Amb l'òbvia inquietud provocada per la tràgica pandèmia global, Catalunya "torna a l'escola" aquest dilluns 11 de gener amb test massius entre el personal dels centres escolars segons ha precisat el Departament d'Educació de la Generalitat en les últimes dates. Durant les primeres setmanes de l'trimestre està prevista la realització d'cribratges entre professors, monitors de menjador i "tots els professionals que entrin en els centres", s'assegura des de la Conselleria.





El Departament d'Educació assegura que aquest procés implicarà a més de 170.000 treballadors, encara que la realització de la prova serà voluntària.





Els cribratges massius es duran a terme a partir d'aquest dilluns 11 de gener, mitjançant prova PCR. Està previst que la primera setmana es realitzen tests a el 45% de el personal, a l'35% la segona setmana i a el 20% restant la tercera setmana. Les conselleries de Salut i Educació han explicat que aquesta distribució en tres setmanes es realitzarà perquè els laboratoris no col·lapsin i per garantir totes les substitucions de professorat necessàries en cas de PCR positives.













Aquesta mesura per evitar contagis se suma a la decisió que va prendre el Govern el passat 16 de desembre de retardar tres dies la volta a les classes de manera que els alumnes catalans no tornaran a les classes després de Nadal fins aquest 11 de gener, en lloc de el dia 8 com estava previst.





Pocs contagis entre nens





Durant el primer trimestre del curs 2020-2021, s'han confinat totalment 31 centres educatius a tot Catalunya, el que representa el 0,61% de l'total. La majoria han estat guarderies i escoles rurals, i totes elles tenien només un o dos grups. El 99,39% dels centres catalans no han tancat.





Quant als confinaments per grups bombolla, aquests han afectat el 22% dels alumnes, el que significa que 4 de cada 5 estudiants no han deixat d'assistir a classe.





Durant aquests primers 100 dies de classe, Salut ha realitzat 615.000 proves PCR en l'entorn escolar. Segons les dades obtingudes a través dels cribratges, s'ha pogut veure que la transmissió entre nens és baixa: el 75% dels alumnes han donat negatiu quan s'ha detectat un cas positiu en un grup bombolla, un percentatge que augmenta fins al 82 % en el cas d'educació infantil.