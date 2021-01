El CatSalut pronostica que els casos i ingressos seguiran pujant durant dues setmanes

El director de Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha pronosticat aquest diumenge que "durant la setmana que ve i la següent, l'esperable és seguir ingressant més en llits hospitalaris i que la primària segueixi veient cada dia més casos" .





En una entrevista a l'espai televisiu 3/24, Comella ha afirmat que veu complicat que les mesures que es van aplicar el 7 de gener serveixin per reduir els contagis: "Veurem si ajuden a contenir".





"A partir d'aquestes dues setmanes, veurem si les mesures acaben sent suficients perquè el creixement es moduli, es pugui fer més digerible", ha explicat.









Quant als ingressos actuals, ha informat que cada mil casos positius deixen uns 12 crítics: "Ara estem en xifres de prop de 4.000 casos diaris, i això acaba generant 50 ingressos al cap d'uns dies".





"Si els ingressos no es poden compensar amb sortides, això és el que va fent que els llits de crítics es vagin saturant", encara que ha opinat que per ara s'està en fase de creixement sostingut, i no accelerat.





Desprogramar, Vacunes i Nous Hospitals





El director de CatSalut ha assegurat que en aquesta tercera onada serà "pràcticament impossible" no haver de desprogramar activitats hospitalàries que no siguin de coronavirus, ja que es parteix de nombres més elevats que en la segona.









Sobre la vacuna, ha dit que l'han rebut un 50% d'usuaris i treballadors de residències i un 25% dels professionals sanitaris, mentre que "si cal reforçar les plantilles es farà el que faci falta".





I els cinc nous hospitals satèl·lit contra la Covid segueixen els terminis previstos --es lliuraran "a finals de gener i durant el febrer" -, mentre que els dos centres a Granollers i Sabadell (Barcelona) es completaran per a l'estiu.