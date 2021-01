La liquiditat dels ajuntaments i CCAA en dipòsits es dispara en ple covid

Els ajuntaments segueixen pastant liquiditat en plena crisi. El volum de dipòsits de les administracions públiques es va disparar un 34% entre gener i novembre, segons les últimes dades del Banc d'Espanya. Així, arriba a un màxim històric de 92.900 milions que estan aparcats en dipòsits bancaris, tot i que els bancs cobren comissions per ells davant els tipus negatius de fins al 0,5% que imposa el Banc Central Europeu (BCE).





Segons destaca Cotizalia, aquest augment de liquiditat es produeix en plena crisi econòmica, provocada per la pandèmia de l'coronavirus. L'increment de 23.500 milions en menys d'un any s'explica principalment pel superàvit acumulat durant anys que no poden gastar els ajuntaments, que de fet van estar mesos en disputa amb el Ministeri d'Hisenda perquè no s'apliqui la regla de despesa que impedeix a els municipis utilitzar aquesta liquiditat. Les dades mensuals del Banc d'Espanya estan agregats per administracions públiques.





Per anar a les estadístiques desagregades cal remuntar-se a l'tercer trimestre, que no recullen un salt en aquesta liquiditat de 16.300 milions que es va produir entre setembre i novembre. Però en aquestes xifres ja es veu una tendència a l'alça en comunitats autònomes i ajuntaments, superant els 50.000 milions.





Aquesta guardiola creix en plena crisi, el que ha provocat una confrontació entre ajuntaments i el Ministeri d'Hisenda pels romanents. És a dir, els superàvits acumulats durant anys sense gastar majoritàriament per la regla de despesa. En total, les corporacions locals van arribar als 29.000 milions al setembre dipositats en comptes corrents de la banca.









Cotizalia assenyala que durant el cicle de creixement previ a l'covid, els ajuntaments van ser les corporacions locals que més van contribuir a reduir els desajustos fiscals perquè Espanya sortís de l'procediment de dèficit excessiu (més vigilància europea per tenir un dèficit superior a el 3% de l'PIB) . Això s'explica per la llei d'estabilitat pressupostària, que impedeix que els ajuntaments tinguin dèficit, i per la regla de despesa, que es va fer famosa per l'enfrontament fa dos anys entre Cristóbal Montoro i Manuela Carmena. Aquesta regla fixa una taxa màxima d'expansió de la despesa d'un any a un altre, calculada a partir de l'evolució de l'economia. El 2020 va ser de l'2,9%, de manera que encara que un ajuntament hagués incrementat els seus ingressos un 4%, no podria gastar tot el recaptat. Per això, els ajuntaments han acumulat durant anys romanents que freguen ja els 30.000 milions.





Aquest muntant apartat en comptes bancaris per les quals els bancs, en general, cobren diners (el BCE penalitza la banca seva liquiditat), s'ha enfrontat als ajuntaments amb el Govern. En essència, els municipis han demanat poder utilitzar part d'aquests romanents, mentre que Hisenda va plantejar un mecanisme per utilitzar-los. Paral·lelament, els ajuntaments també estan embrancats en la batalla per rebre una part rellevant dels fons europeus. Al setembre, el Congrés va tombar una proposició de decret llei de l'executiu per a la cessió de romanents des dels ajuntaments a l'Ministeri d'Hisenda, després d'un acord de Govern amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), liderada per l'alcalde socialista de Vigo , Abel Caballero. Posteriorment, el Congrés va aprovar a l'octubre la suspensió de la regla de despesa per a 2020 i 2021, permetent als ajuntaments l'ús dels romanents per dur a terme mesures anticrisi. La mesura suposa l'accés a 12.000 milions, segons càlculs de la FEMP, o 17.800 milions, segons estimacions d'Hisenda. Mentre que el sindicat de tècnics d'Hisenda Gestha va calcular que són 16.913.000, amb els ajuntaments de Catalunya (2.598 milions), de les Canàries (2.125 milions), de la Comunitat Valenciana (1.677 milions) i de la Comunitat de Madrid (1.357 milions) al capdavant.





Les CCAA també "engreixen" la liquiditat en comptes corrents.





Els ajuntaments no són les úniques administracions que engreixen la liquiditat dipositada en comptes corrents. També les comunitats autònomes, que van arribar als 21.800 milions en el tercer trimestre. Mentre que l'administració central acumulava 16.000 milions, en línia amb les dades de trimestres anteriors. Per la seva banda, la Seguretat Social comptava amb 10.700 milions. El gruix d'aquests dipòsits està en entitats privades. L'Institut de Crèdit Oficial (ICO) custòdia 2.200 milions, el 2,4% d'aquests dipòsits.





Més enllà de les institucions públiques, durant l'últim any hi ha hagut un augment de l'estalvi per precaució i per la reducció de l'consum davant les restriccions de mobilitat, disparant els dipòsits de les famílies fins al màxim històric de 899.900 milions al novembre. La banca ha evitat cobrar als llars, però sí que ho fa amb les empreses (excepte una vinculació comercial important), que tenen 293.700 milions en dipòsits bancaris.





Les asseguradores i fons de pensions compten amb altres 27.900 milions, i els fons d'inversió amb 33.600 milions. D'aquesta manera, els bancs tenen reserves mantingudes en el banc central com liquiditat per valor de 225.805.000, segons dades del Banc d'Espanya.





Els tipus negatius de l'-0,5% penalitzen en fins a aquesta quantia la liquiditat de la banca, per incentivar el crèdit. No obstant això, a través de les subhastes de liquiditat (LTRO) a llarg termini, amb tipus de fins al -1%, els bancs fan arbitratge i generen ingressos per aquesta via. El deute de la banca espanyola amb el BCE arriba als 260.673.000.