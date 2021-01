2.348 abonats de 17 municips sense subministrament elèctric pel temporal a Catalunya

TRADUEIX

Uns 2.348 abonats estan sense subministrament elèctric en 17 municipis catalans a causa del temporal per la borrasca "Filomena". Afecta especialment als veïns de les localitats lleidatanes de Agramunt, Arnes (Tarragona), Caseres i La Bisbal de Falset, també a la demarcació tarragonina.





Per la seva banda, el conseller d'Interios ha precisat que existeixen 25 incidències obertes per problemes en el servei de telefonia a Catalunya. La Generalitat "treballa amb prioritat absoluta en la reparació d'avaries al costat de les companyies per a restablir el servei i evitar que afecti la teleassistència".