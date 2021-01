El Govern central alerta que el perill pel temporal "no s'ha esvaït"

Els ministres d'Interior, Fernando Grande-Marlaska i Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, han emfatitzat aquest diumenge que en les pròximes hores arribarà una onada de fred que "multiplica el potencial de risc" que està generant la borrasca "Filomena ".





Grande Marlaska i Ábalos han instat a no abaixar la guàrdia. "El perill pel temporal no ha passat" han sentenciat.





Ábalos ha anunciat que durant les pròximes hores començaran a sortir trens des de Madrid que es dirigiran a Santander, Màlaga i Ferrol. S'espera poder obrir l'Aeroport de Barajas, encara que de manera molt gradual, durant aquest diumenge.





Sota la presidència de el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, s'ha reunit el Comitè Estatal de Coordinació i Direcció d'el sistema nacional de Protecció Civil que ha avaluat els efectes de la borrasca.













Ábalos ha explicat que a la Comunitat de Madrid s'han aclarit totes les carreteres de la xarxa principal, al temps que l'Executiu central treballa per garantir el trasllat, emmagatzematge i la distribució de les vacunes de Pfizer.





Aquesta propera matinada està previst que aterri a l'aeroport de Barajas un vol carregat de dosi de la vacuna. Marlaska ha comentat que els ministeris d'Interior i Sanitat mantenen un contacte "permanent" per assegurar el trasllat a Espanya de la immunització contra la Covid-19, així com el seu adequat emmagatzematge i distribució.





El ministre de Transports ha assenyalat que "vam entrar en una fase més complicada perquè als treballs per retirar la neu s'uneix la de retirar el gel". En aquest sentit ha recordat que 1.300 màquines llevaneu estan repartides per les nou comunitats autònomes més afectades per la borrasca, és a dir, "tres quartes parts de país, el que dóna idea de la magnitud de la borrasca".





S'estan organitzant corredors "perquè combois de camions amb mercaderies retingudes, especialment medicines, vacunes i productes de primera necessitat, puguin puguin completar el seu itinerari" ha intervingut Ábalos.