El conseller de "Exteriors" avança que si s'ajornen les eleccions divendres hi haurà "una nova data sobre la taula"

El conseller d'Afers Exteriors, Bernat Solé, ha explicat que divendres que ve dia 15 de gener la Generalitat avaluarà si les eleccions poden celebrar-se el 14 de febrer i que, en cas de decidir ajornar-, es posaria "una nova data sobre la taula" per als comicis.





En una entrevista aquest diumenge a 'Catalunya Informació' el conseller ha dit que la decisió es prendrà aquesta setmana en funció dels informes de la Conselleria de Salut: "No correspon avançar-nos a aquesta decisió abans de conèixer els informes".

















Ha celebrat que a dia 10 de gener s'han rebut unes 19.000 sol·licituds per exercir el vot per correu, "tres vegades més" que per a les eleccions de 2019, la meitat de les quals de forma telemàtica.