Una sentència del Suprem obre la porta a anul·lar els ERTO en empreses que siguin inviables

El Tribunal Suprem ha ratificat una sentència de l'Audiència Nacional on es condemnava a una companyia a tornar a l'Estat els ERTO que han cobrat els seus empleats. La sentència 746/2020 fa referència a un expedient que es va aplicar el 2017, tot i que genera jurisprudència perquè altres ERTO aplicats durant el Covid-19 siguin anul·lats.





Segons el tribunal, una empresa només pot demanar un ERTO en cas de tenir problemes conjunturals i, en cap cas, si es tracta de problemes estructurals. En aquest sentit, l'empresa objecte de la sentència tenia "una situació tan calamitosa, que està abocada necessàriament a la seva liquidació", diu l'acte, pel que no tenia dret a sol·licitar l'ajuda.





ES REPRENEN LES NEGOCIACIONS





Govern i agents socials tornaran a reunir-se aquest dilluns, a partir de les 17.30 hores, per negociar la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), trobada en la qual podrien tancar un acord per prorrogar aquesta eina al mínim fins al 31 de maig.

Posteriorment, a les 19.30 hores, donarà començament una altra reunió del diàleg social, aquesta al màxim nivell, amb l'objectiu d'abordar canvis en el mercat laboral, segons fonts coneixedores de la trobada.













La primera reunió per prorrogar els ERTO va tenir lloc el passat divendres i es va saldar amb força entesa entre les parts, que semblen estar d'acord en estendre'ls com a mínim fins aquesta data, segons han informat fonts del diàleg social.





Després d'aquesta trobada, Govern, sindicats i empresaris es van emplaçar a una nova reunió aquest dilluns a les 17.30 hores, per seguir avançant en les negociacions, que en aquesta ocasió no es preveu que es dilatin fins a l'últim moment, com va passar l'altra vegada.





Així, des de l'Executiu es va indicar que el seu compromís és tancar aquesta negociació com més aviat, sense esgotar el termini vigent dels ERTO (31 de gener), tal com ja va avançar fa uns dies la ministra de Treball, Yolanda Díaz.





Segons les fonts consultades, el Govern ha ofert als agents socials prorrogar l'acord vigent actualment, si bé sindicats i empresaris han d'analitzar el text definitiu del Ministeri de Treball aquest dilluns.





De prorrogar els ERTO fins al 31 de maig, l'eina estaria vigent fins més enllà de la data en què finalitza l'estat d'alarma (9 de maig) i passada la Setmana Santa, que enguany se celebrarà entre el 28 de març i el 4 d'abril. Aquesta nova data permetria així protegir el sector turístic, un dels més castigats per la pandèmia.





"A totes les parts els sembla bé prorrogar els ERTO fins al 31 de maig i que es prorrogui el III Acord Social en Defensa de l'Ocupació, amb alguns ajustos", han assenyalat fonts de CCOO, que parlen tant d'ajustos tècnics com d'altre tipus.





Des de la UGT, el seu secretari general, Pepe Álvarez, va defensar divendres passat la necessitat de perllongar els ERTO mentre duri la pandèmia i que es prorroguin de manera automàtica.

"Donem estabilitat a les empreses, als treballadors que estan en ERTO, donem tranquil·litat i resolguem aquest tema", va dir Álvarez, que va demanar a Govern "que no es tregui cap conill del barret de copa" i que prorrogui aquesta eina en les condicions actuals .





Des de CCOO entenen també que l'acord vigent dóna resposta a les necessitats actuals i a les que es puguin plantejar davant una tercera onada del Covid. "No es necessiten gaires canvis, tot i que sí cal introduir alguns elements tècnics i fins i tot alguna redacció més clara per evitar problemes d'interpretació", van apuntar des del sindicat d'Unai Sordo.





CEOE DEMANAR PODER ACOMIADAR SENSE TORNAR TOTES LES AJUDES





Per la seva banda, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha demanat que la pròrroga dels ERTO duri almenys fins al juny i que es permeti a les empreses ajustar plantilles sense haver de tornar les exempcions corresponents a tots els treballadors de l'ERTO, sinó només les corresponents al treballador que s'acomiadi.





"Ens agradi o no va a haver de haver ajustos de plantilla. Això ja no és març i les empreses tenen problemes de solvència. El que no pot ser és que (si acomiaden) es les obligui a retornar totes les exempcions per haver-se acollit a 1 ERTO quan seria més lògic retornar la part d'aquesta persona que pogués sortir fora, perquè si no, en lloc de consolidar llocs de treball, anem a destruir molts més ", va defensar el líder de la CEOE.





Actualment, les empreses acollides a un ERTO estan obligades a mantenir l'ocupació durant els sis mesos posteriors a la represa de la seva activitat. Si incompleixen aquest compromís han de tornar les exempcions a la Seguretat Social rebudes per tots els treballadors de l'ERTO i no només pels que siguin acomiadats. El que planteja Garamendi és que només hagin de retornar els ajuts del treballador que sigui acomiadat.





Aquesta idea no compta amb el beneplàcit dels sindicats, que demanen que es mantingui l'actual compromís d'ocupació. "La CEOE sap que a França, Itàlia i Alemanya el manteniment de l'ocupació és un any i aquestes patronals d'aquests països no han presentat cap tipus d'objecció", va replicar el líder d'UGT, que va afegir que "sembla raonable" que "si per cada 100 euros que l'Estat ha invertit en la pandèmia, 75 han anat a ajudar a mantenir a les empreses, que el mínim que se li pot exigir a aquestes és el manteniment de l'ocupació ".





DÍAZ ES CITA A les 19.30 HORES AMB ELS AGENTS SOCIALS





Al costat de la reunió de ERTO, aquest dilluns es produirà una trobada al màxim nivell entre la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i els líders de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, i els presidents de CEOE i Cepime, Antonio Garamendi i Gerardo Cuerva, respectivament.





Serà a les 19.30 hores i, segons fonts del diàleg social, l'objectiu és parlar sobre els projectes del Ministeri per a la "modernització" del mercat laboral, el que podria incloure la reversió parcial de la reforma laboral del PP de l'any 2012.