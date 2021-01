Unes 40 escoles catalanes no obren aquest dilluns per falta de subministrament elèctric

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha explicat que unes 40 escoles catalanes no podran obrir aquest dilluns --primer dia del segon trimestre-- per falta de subministrament elèctric a causa de la borrasca 'Filomena'.





En declaracions aquest dilluns a Ràdio 4 i La 2, ha concretat que la majoria d'aquests centres són escoles rurals, "amb pocs alumnes", i algun institut, com el de Falset (Tarragona), i que una gran part es troben a la comarca del Priorat (Tarragona).





VOLTA A L'ESCOLA





El conseller ha assegurat que no hi ha consens entre els experts sobre si els alumnes havien de tornar a les escoles després de les vacances de Nadal per la incidència del oronavirus, i ha afegit que si la Conselleria de Salut els demana tancar es tancarà, però "mentre no ho demani, la decisió d'obrir les escoles és clara i contundent ".





Bargalló ha dit que si es prenen mesures més restrictives a Catalunya s'hauran de replantejar si mantenen obertes les escoles, però ha destacat que ara mateix no està sobre la taula un confinament domiciliari i que l'escola no serà el primer en tancar sinó l'últim.





Ha sostingut que en un eventual confinament les escoles no tancaran de el tot, sinó que romandran obertes per als alumnes vulnerables i fills de treballadors essencials, així com el servei de menjador escolar.





Sobre la ventilació de les aules a l'hivern, el conseller ha explicat que aquest dilluns les escoles rebran unes noves indicacions, elaborades en base a les recomanacions del CSIC, i que estaran "atents en els llocs on es faci difícil mantenir l'equilibri de confort tèrmic i ventilació ".





Ha concretat que encara no s'han distribuït aparells purificadors de l'aire a les escoles que ho necessiten perquè aquest dilluns s'haurà de comprovar "si la capacitat tèrmica i la ventilació tenen equilibri", i ha afegit que disposaran dels aparells que facin falta en el moment que calguin, en les seves paraules.





ELECCIONS





Bargalló ha assegurat que està centrat en què es puguin reobrir les escoles i no en les eleccions, ha sostingut que només es poden celebrar si es pot garantir el dret de vot a tothom i ha desitjat que es faci com més aviat millor: "Així ens traurem històries electoralistes ".





A l'ésser preguntat per un cartell sobre la reobertura d'escoles amb el logo d'ERC publicat pel conseller Bernat Soler, Bargalló ha afirmat que com a conseller ell no ho penjarà i que intenta "treure el partidisme de les decisions i totes les pressions".





Preguntat per si hi ha polítics de JxCat que li han pressionat perquè no obri l'escola, el conseller ha respost que membres de JxCat li han demanat que reobri les activitats extraescolars: "Els dic que les decisions es prenen amb consens majoritari i han de ser coherents ", i ha assegurat que li desagrada que s'expliciti públicament les diferències al Govern prèvies a prendre decisions.





Bargalló ha dit que no s'està plantejant si repetirà o no com a conseller després de les eleccions, i sobre la seva posició a la fi de les llistes electorals d'ERC, ha recordat que ell és l'únic conseller republicà que no va ser triat diputat.