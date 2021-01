Jéssica Albiach: "Això no va d'un nou plebiscit"

Jéssica Albiach (València, 1979) és l'actual candidata a la presidència de la Generalitat per al grup A Comú Podem, formació política que en aquestes eleccions pot trobar un espai polític en el qual puguin encaixar sent part de la majoria gràcies a la creació de aliances amb altres formacions de l'esquerra no independentista.













Va ser elegida diputada al Parlament el 2015 i el setembre de 2018 va esdevenir la candidata d'En Comú Podem, partit per al qual ara es presenta a la presidència de la Generalitat.





Aquest dilluns, en una sessió dels esmorzars d'Europa Press, Albiach ha volgut destacar la transcendència de les properes eleccions, tant per a Catalunya com per a la resta d'Espanya. "Després de les fórmules fracassades dels últims governs independentistes", ja des d'abans de la pandèmia, Albiach aposta per un canvi radical que posi en el centre a les forces d'esquerres disposades a pactar amb el govern.

"Catalunya mereix i necessita un govern, un canvi de rumb perquè el país pugui avançar. Aquestes eleccions van de la nova dècada i de qui és capaç d'articular majories i governar ", ha assegurat Albiach, que també ha donat per fet que no hi haurà una majoria absoluta, i que per tant els partits hauran de pactar per crear un govern. "La gent, amb el seu vot exigeix als polítics que resolguin els seus problemes quotidians però també que siguin capaços d'arribar a acords".

"Nosaltres defensem que el nou govern per a Catalunya ha de ser progressista, que doni una solució des de l'esquerra", ha dit Albiach. En aquesta línia, ha parlat de blindar drets econòmics, socials i mediambientals, així com de proposar una innovació en diferents àmbits per "tancar aquesta ferida que tenim com a país".

Política de pactes

"Per al pròxim govern de Catalunya, nosaltres no pactarem amb la dreta espanyolista -amb el Partit Popular ni amb ciutadans-, però tampoc pactarem amb la dreta nacionalista -junts i el PDeCAT-, ha volgut deixar clar".

Albiach ha criticat que Junts és una força de dretes que se sent còmoda amb les retallades en educació, cosa que des En Comú Podem no permetran. I ha cregut necessari parlar dels pactes que sortirien arran de les eleccions, que haurien de quedar clars abans que les catalanes surtin a votar.

Des de la formació estatge demanen a la resta que partits polítics que "plantegin fórmules realistes", que sumin una majoria factible, i consideren que són una peça clau per al nou govern. "Necessitem acords entre forces progressistes, i si el que necessitem són les polítiques d'En Comú Podem, el que necessitem és que En Comú Podem sigui el soci major d'aquesta coalició".

la pandèmia

La candidata ha aprofitat per parlar de la gestió de la pandèmia, criticant que les autoritats sanitàries han intentat "salvar el Nadal" però no salvar vides. Amb les UCI més plenes que durant la segona onada, cal un govern que prengui mesures contundents. Sense deixar de banda la importància de l'economia, ha assegurat que cal buscar una solució urgent a la nova onada de coronavirus: "sense garantir vida, no hi ha economia que valgui", de manera que cada mesura sanitària "ha d'anar acompanyada de mesures econòmiques ".

I ha dirigit un dard al govern català: "Per què no ho fa?", Si, com ha dit, l'executiu català encara té marge d'endeutament per poder salvar l'economia.

Enmig d'aquest context, la candidata ha assegurat que és absolutament necessari "accelerar la vacunació".

"Això no va de canviar els actors. Això va d'un canvi de polítiques, d'obrir una nova etapa per a Catalunya i una nova etapa en les relacions entre Catalunya i l'Estat, i això passa per grans acords. D'una banda hi ha el republicanisme, no només entès com l'elecció del cap de l'estat cada 4 anys ". Cal practicar el republicanisme, com Albiach considera que s'ha fet des de En comú Podem: "hem fet republicanisme quan hem fet una legislació al Parlament de Catalunya per regular els lloguers abusius que estaven expulsant als veïns dels seus barris". A més, cal reforçar la sanitat, ja que els professionals sanitaris es van tant de Catalunya com de la resta de l'Estat. "Hem de frenar aquesta fugida de talents i garantir el control el sistema sanitari".

Un altre gran acord necessari és el del canvi del model productiu -ha dit- mitjançant "una transició justa que serveixi per ser punters en termes d'innovació" i per lluitar contra el canvi climàtic. "Necessitem tractar l'energia com bé comú que és".

Presos de l'1-O i feminisme

Albiach ha destacat la necessitat d'utilitzar el diàleg per trobar una solució al conflicte polític. Hi ha persones que "porten tres anys a la presó per una sentència que considerem injusta. Necessitem passar pàgina "ha assegurat, per al que ha parlat d'indults i de diàleg. Si bé reconeix que Espanya està disposada a parlar, ara Catalunya necessita un govern que també ho estigui. "Va ser un error judicialitzar aquest cas, pel que ha de tornar a les vies polítiques".

"Els dirigents polítics porten tres anys a la presó, i entitats com Amnistia Internacional ja han dit que és un escàndol. A més, es va fer una interpretació retorçada del tipus penal per acusar-los per sedició. Jo ja no li demano al Govern central que sigui empàtic, sinó intel·ligent i que tingui visió estratègica. Si volem resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya, necessitem que els dirigents dels partits independentistes estiguin en llibertat ".

"Catalunya és un gran país que porta molts anys patint. Mereixem passar pàgina, mereixem posar en marxa un canvi i el 14 de febrer és una gran oportunitat per posar en marxa aquest canvi que anhelem ".

D'altra banda, ha parlat de la necessitat d'"un pacte social feminista", ja que la pandèmia ha posat de manifest les desigualtats entre homes i dones.

Eleccions 14-F

Des d'En comú Podem pensen que a més de garantir el dret a la salut, el govern ha de garantir el dret al vot, de manera que Albiach ha demanat que les eleccions se celebrin pensant en el panorama sanitari -tant el d'abans de les eleccions com el que pot haver després-, i sobretot tenint en compte que és possible que hi hagi dificultats a l'hora d'establir un nou govern per a Catalunya.

"Aquestes eleccions són necessàries però s'han de produir sota criteris sanitaris. Hem de reconèixer que hem arribat tard a determinades restriccions. Ara hi ha un nombre més elevat en les UCI i a nivell hospitalari, i algunes veus creuen que les eleccions haurien ajornar-se ". Així i tot, Albiach espera que la decisió no es prengui pensant en interessos partidistes sinó en el millor per a la ciutadania a nivell sanitari.

"No es pot aturar tot sol per la covid-19, perquè hi ha algunes patologies que s'han de tractar. Hem de tenir en compte això, i necessitem un comitè d'experts que es posin d'acord i ens diguin què hem de fer, ja que escoltem declaracions als mitjans de gent que sap, però no tenen la mateixa opinió ". Així, considera que "la ciutadania està cansada", pel que és encara més necessari que els criteris sanitaris s'unifiquin.

"No hem de contraposar economia i vida. No hi ha economia sense vida, però hem de regular les condicions sanitàries de la gent. El Govern de la Generalitat encara té marge per endeutar-se. Entre totes hem de fer l'esforç perquè no caigui cap sector. Gràcies a l'escut social hi ha hagut una caiguda econòmica que no ha anat acompanyada de la caiguda de cap sector ".

El model econòmic d'En Comú Podem

"Tenim una reforma fiscal a Catalunya que vam negociar durant els pressupostos de la Generalitat de 2020. Quant comenci a millorar la situació això ens hauria de permetre recuperar ingressos. Durant massa temps s'han criminalitzat els impostos, i jo vull reconèixer la importància dels impostos. Si necessitem uns serveis públics forts, han de finançar-ho d'alguna manera. Si bé hem aplicat molta pressió a les rendes sobre els 30.000 euros, no han contribuït tant les rendes altes ", cosa que des de la formació estatge consideren que ha de canviar. "El nostre model econòmic està basat en l'economia plural".

Albiach ha explicat que té molt clar que hi ha determinats sectors que no s'haurien de mercantilitzar mai, com la sanitat i l'educació, encara que en el model econòmic que planteja es deixi espai per a l'economia privada, així com per a l'economia solidària i col·laborativa. "En el nostre model econòmic no entra que les grans empreses elèctriques, en vista del temporal d'aquest cap de setmana i de com han pujat els preus treguin beneficis", ha destacat.

Sobre la marxa de grans empreses després de l'1-O, Albiach creu que "és bàsic que determinades empreses tornin a Catalunya". D'altra banda, considera necessari millorar l'equilibri entre les forces econòmiques, i creu que cal tirar endavant el sector del turisme i l'automobilístic. "Volem una llei de barris de segle XXI, que generaria barris més accessibles, habitables i sostenibles, que tindria en compte la Catalunya buida i que podria generar milers de llocs de treball".

Les eleccions i l'independentisme

Albiach considera que si bé a Catalunya no hi ha temes per sobre del nacional, "sí que s'han deixat de posposar alguns debats que eren urgent i importants". Tot i que ha volgut destacar en diverses ocasions la seva empatia amb els presos, que porten anys a la presó de manera "injusta", i ha demanat diàleg i consens, també creu que s'ha de deixar de pensar únicament en el tema nacional per parlar de temes que ara mateix són rellevants.

"Després d'aquests anys de Procés que no han portat res de bo a Catalunya, amb els partits independentistes fragmentats, els ciutadans senten que no els estan oferint un full de ruta clar", ha explicat. Si aquesta situació es suma a la crisi social i econòmica, queda clar que "la ciutadania està més enfocada a altres temes".

"Per a mi és important destacar que això no va d'un nou plebiscit. Això ens ha portat a una situació de bloqueig i decadència ", ha destacat. "Ni els propis partits independentistes tenen clar per a què serviria tenir una majoria". "Moltes vegades mesurem el creixement de país en termes de PIB, però centrem-nos en altres indicadors" com l'índex de vida, en el qual hi ha un gran desfasament entre barris rics i pobres.

Candidatura Salvador Illa

Sobre el govern de coalició entre el PSOE i Podem a nivell estatal, i més concretament sobre els desacords entre les dues formacions, Albiach ha defensat el dret dels ciutadans a saber què passa en el seu govern.

En relació a la candidatura de Salvador Illa, des de En Comú Podem no volen jutjar les decisions de partit socialista, però recorden que "aquestes eleccions no van de qui queda primer, sinó de qui és capaç d'articular majories". "No sé quina és l'estratègia de PSC, però insisteixo en la capacitat d'arribar a acords" i ha recordat que no veu convenient plantejar fórmules durant la campanya que després no podran dur-se a terme.

Albiach s'ha mostrat favorable a un tripartit entre el PSC, ERC i A Comú Podem. "Som les que som i cal entendre. No vull avançar fórmules, perquè tindrà a veure amb els resultats del 14 de febrer ". "Jo no plantejo el nou govern en termes independentistes o no independentistes. Això va de crear un nou acord. No valoraré les eleccions en termes plebiscitaris, que és precisament el que volen algunes forces per no haver de parlar de temes importants ".