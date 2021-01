Aragonès (ERC) no contempla governar en solitari després del 14F

El vicepresident de la Generalitat i candidat d'ERC a les eleccions del 14F, Pere Aragonès, ha defensat que no contempla governar a Catalunya després dels comicis "sense comptar" amb altres partits majoritaris, en relació a la seva proposta de pacte d'ERC amb JxCat, comuns, CUP i PDeCAT.













"Qui pensi que aquest país pot avançar sense comptar amb partits majoritaris, està equivocat", ha argumentat aquest dilluns en una entrevista a Ser Catalunya, en què ha emplaçat la ciutadania a no tenir prejudicis tàctics o electorals.





Malgrat que proposa no deixar al marge a partits majoritaris, el candidat republicà ha insistit que ERC i el PSC "representen projectes antagònics", pel que veu impossible governar amb ells ni arribar a cap acord.





No obstant això, sí que ha defensat el suport del seu partit al PSOE al Congrés ja que "l'alternativa a el Govern actual amb influència d'ERC és el de PP i Vox".





Sobre la reunió que va tenir amb la candidata de JxCat a les eleccions, Laura Borràs, el 22 de desembre passat --segons ha avançat 'La Vanguardia' -, ha explicat que era per "mantenir el fil de comunicació obert" i ha admès tenir bona relació personal amb la candidata.





Sobre les discrepàncies entre JxCat i ERC al llarg de la legislatura, ha alertat que "els governs de coalició són complexos" i ha demanat considerar la dificultat de la situació derivada del Covid-19 que, segons ell, conjugar les necessitats econòmiques amb les socials i emocionals de la ciutadania.





Sobre la possibilitat de posposar les eleccions donada la situació epidemiològica, ha dit que treballarà perquè el 14F "no només es pugui votar, sinó que es pugui fer el màxim d'activitat social i econòmica" i que esperarà a la reunió de la taula de partits el 15 de gener per valorar els escenaris epidemiològics i prendre una decisió consensuada amb les forces polítiques.





A l'ésser preguntat per l'augment del preu de la llum, ha replicat amb una crítica al fet que hi hagi exmembres de Govern en el sector elèctric: "Que hi hagi exministres en el mercat elèctric és una mostra de que la política és influenciable".





GESTIÓ DE LA PANDÈMIA





Sobre les recents declaracions del secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, afirmant que les qüestions comunicatives de la pandèmia es podrien millorar per part de les administracions i institucions governamentals, ha dit: "Qui genera unanimitat i mai rep crítiques, és que no fa res ".





"L'equilibri és difícil, i hem d'explicar a la ciutadania que encara queden uns mesos per davant fins que no es subministrin les dues dosis de la vacuna, i fins llavors hi haurà restriccions de mobilitat i d'obertura de comerços", ha afegit.





Així, ha afirmat que a Catalunya encara s'hauran de decretar unes setmanes d'obertura i unes de restricció i ha tancat: "No hi ha una alternativa".





Sobre la possibilitat de tornar a un confinament total a Catalunya, ha dit: "Si la pandèmia ens ha ensenyat alguna cosa és que no podem descartar cap escenari, però tots treballarem perquè no sigui així".