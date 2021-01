Mercadona posa a la venda un nou sèrum antiarrugues i ven 3.000 unitats al dia

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, posa a la venda un nou sèrum antiarrugues, Regen Skin Potenciador Retinol, i en ven 3.000 unitats al dia. Aquest cosmètic facial, que elabora el proveïdor Totaler RNB a la Pobla de Vallbona (València) per a tota la cadena, contribueix a aconseguir més fermesa, hidratació, elasticitat i unificació del to de la pell, així com una millora de la textura i l’aspecte de les arrugues i les imperfeccions.





En la composició del producte destaquen actius d’eficàcia reconeguda com el retinol, que es caracteritza per la seva acció antitaques i unificadora del to, per aportar elasticitat i per prevenir el dany provocat per les radiacions solars; el bakuchiol, ingredient d'origen vegetal que millora la textura i el to de la pell, i el factor de creixement EGF, que contribueix a la producció de collagen i elastina, i millora l'aparença de les arrugues.