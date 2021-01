La ministra Yolanda Díaz surfea les onades socialistes i podemitas que demanen el seu cap

Irene Montero va demanar fa mesos el cap de Díaz pel seu intent de postular-se al capdavant dels morats. Ara, són diversos els ministres socialistes, els qui davant les últimes declaracions de la ministra de Treball, carreguen contra ella. Encara que finalment serà Pedro Sánchez el que prengui la decisió última en la remodelació del seu govern complicada per la pandèmia i l'actual temporal Filomena.





















Yolanda Díaz és la ministra de Podem que més ha destacat en el govern de coalició per la seva bona disposició al diàleg social durant aquesta crisi econòmica deribada de la pandèmia del Covid-10. Les bones crítiques que rep de ambdos bàndols de la seva interlocució social i la bona sintonia amb altres ministres fa que hagi de surfejar les onades de la política de travetes i lluites de poder internes, externes i "amigues".





El foc intern se li va presentar davant de "la totpoderosa", Irene Montero, a la qual les enquestes situen en les travesses de les que cauran en la pròxima remodelació que Sánchez desgrana des de l'estiu de l'any passat i que ha anat postergant "sine diem ". A Montero no li agrada que li tussin a l'hora de "autoproclamar-se" com el recanvi del seu "mascle alfa" al front d'un Podem que es desfà, enquesta a enquesta, i ha vist en Díaz una rival molt forta, de manera que no perd ocasió per fer-li la traveta mediàtica sempre que sorgeix l'oportunitat, perquè, pedra a pedra, i esperant el millor dels moments vol, segons fonts internes de Podem, cobrar-se el cap de Díaz, com Salomé va exigir el de Joan el Baptista al Rei Herodes . Pel que Díaz amb experiència i taules polítiques que s'uneixen als seus orígens gallecs neda entre taurons a la piscina infantil morada i de vegades no se sap si va o ve o està quieta.





Aquestes últimes setmanes s'ha vist obligada a marcar perfil propi davant diverses qüestions que han incomodat, i molt als seus homolegs socialistes. Va insinuar que el Ministre Illa havia de dimitir i a més va retreure la intervenció "triomfalista" del President Sánchez enfront de l'acció de govern fins al moment, ja que segons la seva opinió "són els ciutadans els que han de avaluar-nos".





Ho té difícil Díaz, però com les anguiles es mou prou bé al riu d'aigües revoltes que voreja Moncloa i sap com guanyar-se el favor dels qui prenen les decisions, amb els quals aparentment té una bona sintonia. I mentre sigui lleial a Ra i compleixi amb Mart, tots dos déus li seran propicis o no, perquè és sabut que els déus, i més els polítics, són capritxosos i els caps i traïcions són marca de la casa on els Cèsars governen i Roma no paga a traïdors. Pel que el grau de traició sentit en el compliment dels desitjos de dos Déus, pesarà en la balança del canvi o la renovació ministerial en una cartera on tothom té posats els seus ulls, Treball.





Es veurà afectada per un ERTO, la ministra? Es donarà per liquidat el seu contracte ministerial? Li concediran uns mesos de pròrroga ?. Els peons estan alterats en el tauler d'escacs monclovita, uns més que altres, i cada un mou "la seva fitxa".





Seguirem informant ...