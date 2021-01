El rival d'Iglesias a Vistalegre III presentarà una denúncia per anul·lar les primàries

El rival del líder de Podem, Pablo Iglesias, a la Tercera Assemblea Ciutadana Estatal de la formació 'estatge', Fernando Barredo, presentarà aquest dilluns davant els jutjats de Madrid una demanda en què sol·licita que s'anul·lin aquestes eleccions primàries per incomplir la normativa interna i que se celebrin unes noves "amb garantia dels drets d'igualtat entre els candidats", per la qual cosa planteja una "fiscalització professional externa i independent i la comprovació i l'escrutini públics dels resultats".









Barredo, que està representat en aquesta causa per l'advocada i ex senadora de Podem Celia Cánovas, ha preparat una demanda de protecció i tutela civil de drets fonamentals contra Podem per una presumpta vulneració del dret a la participació que preveu l'article 23 de la Constitució , raó per la qual considera "imperativa" la intervenció del ministeri fiscal encara tractant-se d'un procés civil.





La demanda demana la nul·litat de la Tercera Assemblea Ciutadana Estatal de Podem, en què Iglesias va ser reelegit com a secretari general del partit amb més del 90 per cent dels vots, per haver vulnerat els estatuts i reglaments de l'organització política i, amb això , els drets fonamentals de Barredo.





En conseqüència, reclama obrir una nova Assemblea Ciutadana Estatal en la qual es respectin les normes internes i que es dugui a terme "amb la màxima transparència i amb garantia dels drets d'igualtat entre els candidats, incloent l'accés per part d'aquests al cens d'inscrits i establint els mecanismes oportuns per a la fiscalització professional externa i independent i la comprovació i escrutini públics dels resultats ".





CANDIDATURES "IL·LEGÍTIMS"





Barredo assenyala que tals irregularitats van consistir, d'una banda, en l'acceptació de les candidatures d'Iglesias, així com d'Irene Montero, Ione Belarra i Noelia Vera, ja que el Codi Ètic de Podem, que s'ha de complir per competir en unes eleccions primàries, limita "l'exercici de més d'una funció pública o de més d'un càrrec intern de Podem, llevat d'aquelles funcions vinculades a la seva condició de càrrec institucional o orgànic o responsabilitats locals sense retribució".





En aquest sentit, esmenta també el Document Organitzatiu aprovat en la Segona Assemblea Ciutadana estatal, una "norma interna d'obligat compliment" que exigia com una cosa "imprescindible" establir "un límit clar a les responsabilitats que es poden tenir en l'organització, restringint els càrrecs de dedicació intensiva en Podem a un màxim de dos, un intern i un altre extern ".





Barredo recorda que "els esmentats candidats ocupaven i segueixen ocupant, cada un d'ells, dos càrrecs institucionals (externs), a més d'un càrrec orgànic (intern)". Així, necessita que Iglesias era i és vicepresident segon de Govern, diputat nacional i secretari general de Podem, mentre que Montero, Belarra i Vera eren i són diputades i ministra d'Igualtat, secretària d'Estat per a l'Agenda 2030 i secretària d'Estat d'Igualtat , respectivament, així com membres del Consell Ciutadà del partit.





Per al demandant, és clar que "no podien ser candidats a la Tercera Assemblea Ciutadana Estatal" i que, per això, l'Equip Tècnic -responsable de les eleccions primàries-- "mai va haver d'acceptar les candidatures indicades".





UNA "INFRACCIÓ GROLLERA"





A més, Barredo denuncia que, després interrompre per l'estat d'alarma, el procés electoral es va reiniciar "sense previ avís", fins al punt que assegura que ell es va assabentar pels mitjans de comunicació, una "sorprenent represa" --argumenta- -, tenint en compte que "persistien les condicions objectives de la suspensió", això és, la pandèmia de coronavirus i l'estat d'alarma.





Això, recalca l'escrit, va suposar que mentre Barredo i els altres candidats estaven subjectes a la fase zero de la quarantena, "amb llibertats restringides de reunió, de mobilització i de participació política, sense poder fer campanya", Iglesias i les altres candidates de la llista oficialista "apareixien en els mitjans d'informació, especialment les televisions, cobrant molta visibilitat, donant opinions i responent preguntes sobre la Tercera Assemblea Estatal".





Crida l'atenció igualment sobre el fet que el procés de primàries es va reactivar "amb unes noves regles" que van permetre alterar les candidatures i els documents presentats i tancats al març sense els requisits exigits llavors, entre ells els avals.





I tot això, ressalta, amb "l'anòmala circumstància que aquest equip tècnic, designat per la direcció del partit, estava íntegrament compost per membres de la candidatura oficialista 'Un Podem Amb tu-Equip de Pablo Iglesias', tot i que era el encarregat de vetllar per la neutralitat del procés de primàries ".





Entre les principals irregularitats, Barredo apunta que el cens d'inscrits en Podem, que són els únics que poden votar a les eleccions primàries, no es va tancar l'1 de març, com s'havia d'haver fet, sinó que es va obrir de nou amb la represa de l' procés electoral i no es va tancar fins al 2 de maig, retraient a més que es va mantenir en "secret" per part de l'equip tècnic, la qual cosa considera "una infracció grollera de les regles de la bona fe i del principi d'igualtat d'oportunitats" entre candidats.





EL PRECEDENT DE COLLADO VILLALBA





Barredo es recolza per les seves reclamacions en el precedent que senti la sentència dictada el passat 28 de desembre pel Jutjat de Primera Instància Nombre 89 de Madrid, que va declarar la nul·litat del procés de primàries a Podem per a les eleccions municipals a Collado Villalba per manipular els resultats. El demandant sosté que la forma de procedir del partit ha estat la mateixa en les dues primàries.





Amb aquesta sentència, subratlla, "ha vist confirmades encara més si és possible les seves sospites", que ja va plasmar en "tota classe de denúncies" internes, que "ni tan sols van ser ateses en més del 90 per cent", i en una denúncia presentada el passat mes de juliol davant la Fiscalia Anticorrupció i ampliada al setembre arran d'"una carta anònima rebuda per diferents dirigents o candidats de Podem", i de la qual --es queixa-- encara no ha obtingut resposta.





En suma, Barredo acusa Podem d'"alterar un procés electoral jugant amb avantatge, invisibilitzant a la competència, condicionant amb els temps i els requisits, canviant el Reglament sobre la marxa, modificant documents, i el que fes falta, per alterar el resultat electoral des de la seva posició dominant, en què actuaven com a jutges i com a part ". "Tot l'esdevingut en la Tercera Assemblea es pot resumir en 'jo m'ho guisat i jo m'ho com'", afirma.





Per Barredo, no hi ha dubte que "estem davant d'un cas d'absoluta arbitrarietat en l'aplicació de la normativa interna", la implementació --defensa-- no ha d'admetre excepcions, ja que "generaria un greuge comparatiu i un greu precedent exigir el compliment o tolerar l'incompliment de les obligacions estatutàries en funció del candidat que es presenta ".