​Denunciats cinc responsables d'una empresa d'obres per un homicidi per imprudència greu a Castellbisbal

Els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Sud van denunciar el passat 23 de desembre davant el Jutjat de Primera Instància número 6 de Rubí cinc homes, de nacionalitat espanyola i colombiana, entre 26 i 75 anys i veïns de Salou i Tarragona com a presumptes autors d'un delicte contra els drets dels treballadors i un altre per homicidi per imprudència greu.









Els fets van tenir lloc el 3 de juliol quan un camió articulat que circulava per l'autovia A-2, a l'altura de Castellbisbal va patir un greu accident. El conductor del camió va perdre el control del vehicle, el qual va agafar una trajectòria a l'esquerra, creuant el tercer carril de l'autovia i xocant amb la mitjana de formigó.





El conjunt articulat, sense cap tipus de control del seu conductor, va rebotar amb la tanca de formigó per novament anar cap a l'esquerra i tornar a xocar amb la tanca de formigó de la mitjana. En aquest últim xoc la cabina de la tractora va impactar contra un panell informatiu que té una biga de ferro de grans dimensions la qual va produir greus deformacions en la cabina de la tractora que van provocar la mort del conductor.





L'informe pericial emès per l'Àrea Central d'Investigació d'Accidents de Trànsit va certificar que el motiu de l'accident havia estat el deficient estat dels neumàtics de la tractora accidentada.





Davant dels indicis els investigadors van fer un acurat històric de reparacions i manteniment del vehicle sinistrat, un camió que portava fets més d'un milió de quilòmetres i van trobar greus anomalies, començant perquè el semiremolc accidentat no tenia la ITV vigent (feia dos anys que li havia caducat), fins determinar que el manteniment no havia estat l'adequat i podia ser la causa directa de l'accident que va patir el vehicle, motiu pel qual van denunciar els responsables de l'empresa de serveis i obres titular del camió sinistrat per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors i un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu.





Així mateix, els investigadors van poder comprovar que aquestes irregularitats i incompliments eren pràctica habitual de l'empresa denunciada i el seu parc mòbil, vehicles de transport i gran tonatge, patia greus retards en les revisions tècniques obligatòries motiu pel qual havien estat denunciats i immobilitzats en repetides ocasions per dotacions de trànsit.





A més, la investigació va recollir com els responsables de l'empresa havien acomiadat anteriorment algun xofer per negar-se a conduir camions als quals els havien muntat neumàtics rebutjats per vells per altres camioners, davant la negativa dels responsables a pagar-ne de nous com era necessari. De fet, el xofer que va ser víctima mortal de l'accident havia decidit que justament aquell era el seu darrer dia de treball en aquella empresa, davant el neguit que li suposava treballar amb aquells mitjans.





El jutjat informat dels fets i receptor dels informes pericials de l'accident citarà a declarar als denunciats sobre els fets punibles.