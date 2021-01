El ministre Ábalos confirma que l'AVE Barcelona-Madrid es reprendrà aquest dilluns

En la compareixença conjunta al costat dels seus homòlegs d'Interior, Grande Marlaska i Defensa, Margarita Robles, el de Foment, José Luis Ábalos, ha desgranat en la seva intervenció l'estat actual de la Moviliad al nostre país davant els efectes del temporal Filomena.









El servei de rodalies a Madrid funciona en totes les seves línies des d'aquest dilluns. Així mateix ha assegurat el ministre de Foment, José Luis Ábalos, que pel que fa a les línies d'alta velocitat "la de Barcelona-Madrid es reobrirà aquest dilluns després de la dura tasca de revisió de totes les vies afectades gràcies a la coordinació Adif i Renfe que permetrà que el 70% d'aquestes vies estiguin en ple funcionament ".





En relació a l'aeroport de Madrid ha indicat Ábalos que "a causa de l'especificació de com han de quedar les pistes, la retirada de neu a l'aeroport exigeix més que en la retirada de neu de per exemple una carretera. A causa d'això els treballs van més lents però s'estan accelerant per obrir el major nombre de pistes, en el menor temps possible ".





Sobre els llevaneus "prop de 1.300 estan en ple rendiment en aquelles comunitats on són necessàries i afectades per les nevades i les baixes temperatures". Pel que fa a les carreteres únicament ara mateix hi ha "només tancades la N232 a Castelló i la N-320 a Guadalajara" ha asseverat Ábalos.





Per la seva banda el ministre de Foment demana als "ciutadans a evitar els desplaçaments innecessaris atès que després de les nevades es produeixen plagues de gel a les vies de comunicació que poden dificultar els desplaçaments".





La ministra Robles "ELS FUNCIONARIS PÚBLICS ESTAN A L'ALTURA EN LES CIRCUMSTÀNCIES ADVERSES"





Margarita Robles, Ministra de Defensa ha volgut en la seva intervenció destacar i agrair les "mostres de generositat i solidaritat dels ciutadans davant Filomena".





Ha volgut deixar clar Robles la total "implicació de la UME i l'exèrcit de terra en pal·liar les conseqüències d'aquest temporal i baixada de temperatures". En aquest sentit ha recalcat el desplegament de "600 efectius de la UME i 400 de l'exèrcit de Terra que es posa sota la supervisió de Protecció Civil a disposició de tot aquell que ho necessiti per treballar coordinadament i tornar com més aviat millor a la normalitat després d'aquesta emergència ".









Des de les "Forces de defensa s'ha concentrat en diferents fases evacuar les persones que van quedar aïllades en els seus vehicles a les carreteres, facilitar la mobilitat de les artèries més importants, facilitar l'accés als hospitals fins i tot a través d'ambulàncies especialitzades 4x4, desplaçant malalts o obrint les carreteres. Perquè des del Govern estem tenint molt present als "més vulnerables".





Robles ha volgut deixar clar que no es "pot fer un ús partidista de situacions com les que estem vivint tant en aquesta emergència com a la pandèmia. Els ciutadans ens demanen que estiguem units i treballem coordinadament. El Govern sempre ha estès la mà. Al govern se'ns va a trobar treballant per i per als ciutadans ".





La ministra de Defensa ha fet una crida als ciutadans "perquè tinguin precaució i prudència perquè aquesta nit i demà es preveu la formació de plaques de gel a les carreteres que dificultessin la mobilitat de vehicles".