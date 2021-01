Mor un jove atacat pel gos de raça perillosa del seu amic a Cassà de la Selva

Un veí de 32 anys Cassà de la Selva (Girona) ha mort a causa de les ferides que li va causar l'atac d'un gos, un animal de raça perillosa que va treure a passejar i que era propietat d'un amic.





Segons fonts municipals, els fets van passar cap a les nou de la nit el dissabte, quan la víctima va sortir a passejar amb el gos d'un amic seu, American Staffordshire Terrier , pel carrer Susvalls, de Cassà.













Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies que van envoltar l'atac ja que el gos va atacar a l'home i li va causar greus ferides al braç esquerre. Un testimoni va trucar a la policia local i en pocs minuts una patrulla va arribar a el lloc, on els agents van haver de disparar la seva arma reglamentària i abatre l'animal perquè mostrava una actitud molt agressiva i impedia acostar-se als policies i als sanitaris de el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que van anar a atendre la víctima. Fins al lloc s'han desplaçat tres unitats de l'SEM que van estabilitzar la víctima i la van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat crític.









El jove va ingressar directament a l'UCI on ha mort com a conseqüència de la gravetat de les ferides causades per l'animal. L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha emès un comunicat en el qual detalla que es decretarà un dia de dol per la mort de l'veí i que la bandera onejarà a mig pal dilluns i dimarts.