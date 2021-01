Ciència sense ficció: ajust de cèl·lules

El premi Nobel de Química d'aquest recent passat any ha recaigut en Emmanuelle Fuster i Jennifer Doudna, investigadores francesa i nord-americana, respectivament. Cinc anys enrere van rebre -també en forma conjuntament el premi Princesa d'Astúries d'Investigació científica i tècnica, "pels avenços científics que han conduït a el desenvolupament d'una tecnologia que permet modificar gens amb gran precisió i senzillesa en tot tipus de cèl·lules, possibilitant canvis que suposen una veritable edició del genoma ", segons resa l'acta del jurat de el Premi. L'aplicació d'aquesta tecnologia s'ha estès a múltiples sistemes biològics, de manera que és possible activar, desactivar o corregir qualsevol gen. Tot la qual cosa té repercussió tant en agricultura i ramaderia, com en biomedicina.





És clamorosa l'absoluta manca de visibilitat i de reconeixement a tot això al formidable científic espanyol Francis Mojica, el nom complet és Francisco Juan Martínez Mojica. La flagrant omissió de el Premi Princesa d'Astúries de 2015 (correlat de la de el Premi Nobel de 2020) va voler ser pal·liada a l'any següent amb la concessió de dos premis: el 'Jaume I' a la Investigació bàsica i el de Biomedicina a 'Fronteres de l' coneixement '; en aquest cas al costat de les dues ja citades guardonades. Un altre any després, des dels Estats Units li va venir un important premi per la seva investigació biomèdica, també compartit. I amb posterioritat ha rebut tres doctorats honoris causa.





Entrem en matèria. Francis Mojica, professor de la Universitat d'Alacant, és un microbiòleg il·licità que el 1993 va publicar uns resultats espectaculars. Treballant en les salines de Santa Pola va analitzar unes arqueges. Es tracta d'uns microorganismes procariotes unicel·lulars (procariota suposa l'absència de nucli cel·lular i que el material genètic no estigui separat del citoplasma, es contraposa a eucariota). Mojica buscava trobar els mecanismes que els permeten adaptar-se a un mitjà amb alta salinitat, però va donar amb un resultat inesperat al descobrir que aquests procariotes repetien unes peculiars seqüències d'ADN.





Bolcat en el seu estudi, va proposar una possible funció de tals seqüències. Va encertar al descriure-les com un sistema de defensa adquirit que els procariotes tenen davant els virus. Quan aquests els infecten (introduint el seu material genètic) el procariota -explica Mojica- és capaç de recollir un fragment d'aquest material i introduir-lo en el seu propi genoma i fer-se així immune de forma específica. No és sorprenent?





Va tenir la idea formidable que aquest sistema dels procariotes d'intervenir i guardar memòria podia servir de model als humans com a estratègia per modificar el nostre.





Estem davant d'una tècnica amb la qual identificar regions de genoma susceptibles d'infecció per virus i bacteris o causants de el desenvolupament de malalties, i a més modificar la situació.





A aquestes tisores moleculars programades Mojica li va posar nom, a ell es deu l'acrònim CRISPR (es llegeix crisper i el va donar en anglès: repeticions curtes palindrómiques agrupades i regularment espaiades). Palíndrom és una paraula o una frase que es llegeix igual d'esquerra a dreta que de dreta a esquerra; per exemple: anilina.





Amb aquesta tècnica es fa possible editar, corregir i alterar el genoma d'una cèl·lula; modificar l'ADN de qualsevol ésser viu i reescriure el seu missatge. I fer-ho d'una manera fàcil, barat i amb molta precisió. Permet ampliar el coneixement de malalties d'una manera difícil d'imaginar i, així, abordar millor la seva cura. Amb ella es confirma així mateix la definició que Ortega va donar de la ciència: fantasia exacta.





La meitat dels éssers humans, diu el professor Mojica, tenen mutacions genètiques que poden desencadenar una malaltia, que en principi són susceptibles de teràpia amb CRISPR. I aquest mètode sanador, encara incipient, ofereix la possibilitat de corregir errors que són responsables d'aquestes malalties. Com aconseguim informació per a generar anticossos? La tècnica no exclusiva en medicina (amb un grau d'eficàcia, cal recalcar, que encara està per veure), sinó en l'alimentació i en l'agricultura, on avui ja hi ha garantia d'èxit.





Francisco Mojica no ha treballat en les aplicacions d'edició genètica de sistema que va descobrir, i s'ha quedat fora d'aquest Nobel. Però ell va ser qui va trobar i va interpretar el singular sistema de defensa dels procariotes. Així és la vida.