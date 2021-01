El PP acusa Illa de no complir les seves obligacions com a ministre "per estar de campanya a Catalunya"

El PP ha acusat aquest dilluns a el ministre de Sanitat, Salvador Illa, d'incomplir l'obligació legal que té d'acudir cada mes a al Congrés per informar de l'evolució de la pandèmia "per estar de campanya a Catalunya" i ha exigit la seva compareixença immediata, ja que, segons ha recalcat, no ha rendit comptes en seu parlamentària des del passat 26 de novembre.









Segons el PP, Illa de donar compliment a l'article 14 del real decret 956/2020, de 3 de novembre, pel qual es prorroga l'estat d'alarma, on s'assenyala que el ministre de Sanitat sol·licitarà la seva compareixença davant la Comissió de Sanitat i consum de Congrés "amb periodicitat mensual per informar de les dades i gestions corresponents al seu departament en relació a l'aplicació de l'estat d'alarma".





Per això, en el seu escrit de compareixença, el PP reclama la compareixença d'Illa "ja que ha incomplert les seves obligacions legals per estar de campanya a Catalunya, ja que l'última vegada que va comparèixer per aquest motiu va ser el passat 26 de novembre, fa ja un mes i mig".





EL PP FA MÉS D'UNA SETMANA DEMANANT QUE DEIXI EL MINISTERI





El primer partit de l'oposició porta més d'una setmana exigint que Illa deixi el Ministeri de Sanitat una vegada que ha estat designat candidat de PSC a la Presidència de la Generalitat a les eleccions catalanes, que estan previstes per al 14 de febrer.





"El ministre de Sanitat no pot seguir ni un dia més al capdavant d'aquesta pandèmia si vol dedicar-se a la campanya electoral a Catalunya", va afirmar fa uns dies des de Lleida el líder del PP, Pablo Casado, que va afegir que ha de deixar "immediatament "el Ministeri de Sanitat.





Per la seva banda, la portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra, ha acusat el titular de Sanitat d'haver utilitzat el Ministeri que dirigeix com "trampolí polític" per ser el pròxim candidat de PSC a les eleccions catalanes.





Al seu entendre, "ha quedat clara la seva incapacitat per gestionar la pandèmia". "Avui es demostra que Illa està més ocupat en els seus interessos partidistes que a donar solució a la crisi sanitària", ha subratllat, va dir Gamarra recentment.