L'impulsor de la moció de censura, Jordi Farré, no aconsegueix les signatures suficients per a ser candidat

El precandidat a la presidència del FC Barcelona Jordi Farré tornarà a quedar-se, com en la cursa electoral de 2015, a les portes de ser candidat al no arribar a les 2.257 firmes necessàries per poder aspirar a la presidència.





Fonts de la seva precandidatura 'Nou Impuls FCB' asseguren que, excepte "canvi d'última hora", no arribaran a la xifra del tall encara que, de moment, no poden aproximar la quantitat final de suports que tindran.





Jordi Farré en persona acudirà a les 17.30 hores a Camp Nou a lliurar les paperetes rebudes durant aquests dies de recollida, marcats per la pandèmia de coronavirus, les restriccions de mobilitat i el temporal de fred i neu a les últimes hores.





El precandidat, que va ser un dels impulsors de l'exitosa moció de censura contra l'expresident Josep Maria Bartomeu i la seva Junta Directiva, no ha tingut el mateix suport que sí que va tenir llavors per recollir les signatures necessàries per emprendre el vot en contra de Bartomeu, que finalment no va tenir lloc per la dimissió en bloc de la Junta.





És la segona vegada que Jordi Farré no passa el tall i es queda en precandidat, sense poder aspirar a ser votat com a president de l'entitat blaugrana. El 2015, es va quedar a només unes 500 firmes de ser candidat, diferència que podria ser propera, o menor, en aquesta ocasió.