El pic de contagis a Catalunya i la màxima ocupació de les UCI arribaran just abans de les eleccions

Un informe elaborat per la Conselleria de Salut de la Generalitat i el grup Biocomsc de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) situa el pic epidèmic alguns dies abans de l'inici de la campanya electoral per a les eleccions catalanes del 14F i el de pressió assistencial en les UCI dies abans de la celebració dels comicis.









En un informe exposat a la taula de partits, els experts elaboren els dos escenaris "més probables a mig termini", sense que s'incloguin velocitats de propagació com les que s'han produït al Regne Unit.





Un primer escenari en el qual es manté una velocitat de propagació (rt) estable al voltant de 1,15 fins que fan efecte les mesures implementades el 7 de gener, que permet tornar al 0,9, i després amb una reobertura el 18 de gener situar-se entorn a 1.





Un segon escenari seria que el creixement actual s'accelera temporalment per efecte de Cap d'Any fins a situar-se en una rt estable al voltant de l'1,3, fins que sorgeixen efecte les mesures contemplades al 7 de gener, baixa fins a 0,9 i se situa en entorn d'1.





En el primer escenari, el pic de contagis seria al voltant de l'20 de gener, amb al voltant de 4.500-5.000 diaris, i el bec a les UCI sobre el 4 de febrer, amb 640 pacients covid: el 14-F hauria al voltant de 3.000 casos diaris i 610 ingressats a UCI.





En el segon escenari el pic epidèmic seria també al voltant del 20 de gener, amb al voltant de 6.000 casos diaris i en les UCI al voltant del 10 de febrer, amb 850 pacients, i un descens lent de casos i pacients ingressats: el 14- F hauria entre 4.500-5.000 contactes diaris i 840 ingressats a l'UCI per covid-19.





Els experts conclouen que e l pic epidèmic s'aconseguiria alguns dies abans de l'inici de la campanya electoral, mentre que el de pressió assistencial a les UCI dies abans de la celebració de la votació, entre el 4 i el 10 de febrer segons l'escenari.





L'informe assenyala que durant les properes setmanes Catalunya es mantindrà en fase de mitigació, el que implicarà diferents graus de desprogramació d'activitat assistencial no covid-19, dedicació intensiva per atendre patologia per coronavirus i mantenir el ritme de vacunació, i dificultat per realitzar un rastreig òptim per l'elevat nombre de contagis.





També exposa que les prediccions epidèmiques i de pressió assistencial fan "poc probable" que, en base a criteris de salut pública, es puguin prendre mesures que suposin una desescalada molt significativa respecte a la situació actual.





Així mateix, l'informe dels experts també subratlla que no es pot descartar una eventual acceleració de la rt per les baixes temperatures, la impossibilitat de tallar cadenes de contagi o l'eventual extensió de la variant britànica de virus.