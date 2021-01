Les UCI catalanes estan a punt de tornar a col·lapsar: han superat el 80% de la seva capacitat

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha concretat que les unitats de cures intensives (UCI) estan al 83% de la seva capacitat, de les quals gairebé un 55% del total de persones ingressades és per Covid-19.













Ho ha dit aquest dilluns en roda de premsa en la qual també han participat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper; el coordinador de la unitat de seguiment del Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz; el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, i el comissari dels Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero.





A l'ésser preguntada per si hi ha hagut desprogramacions en els centres hospitalaris de Catalunya, Vergés ha lamentat que alguns de Barcelona han posposat activitat assistencial ordinària a causa del Covid-19 però ha advocat per traslladar les xifres més endavant d'una forma "més precisa".





"És imprescindible mantenir l'activitat d'altres àmbits per la salut de la ciutadania", ha subratllat la consellera, que ha concretat que a partir de 400-450 ingressos a les UCI dels hospitals apliquen els seus respectius plans de contingència per la qual cosa les desprogramacions depenen de cada centre.





Per la seva banda, Mendioroz ha lamentat que s'acosten "dies crítics i complicats" amb més de 18.000 casos setmanals actualment que al seu parer propicien una situació molt difícil per la situació assistencial actual.





"Són xifres que no vèiem des del mes d'octubre", ha explicat Mendioroz, que ha reiterat que la corba epidemiològica és complicada i que serà així també a nivell de contagis i sobretot a nivell assistencial en els centres hospitalaris.





Sobre l'evolució de la pandèmia a Catalunya, Mendioroz ha dit que és diferent a l'àrea metropolitana de Barcelona que a la resta de comarques, en què "no es veu tant l'augment" de nous casos positius.