Martin HP Söderström, nou inversor i membre de la Junta Directiva de OYO a Europa

OYO, propietari de Belvilla i altres companyies de lloguer de cases de vacances com DanCenter, Danland, Traum - Ferienwohnugen, Stugsommar i, la recentment adquirida TUI Ferienhaus, ha anunciat que Martin HP Söderström s'ha incorporat a la Junta Directiva de la companyia a Europa com Director no Executiu. Com a mostra de la seva confiança i compromís amb la companyia, Söderström també comprarà accions a l'empresa matriu, OYO Hotels & Homes. Belvilla, juntament amb la resta de les marques que formen part de la família OYO, ofereixen una gran varietat d'opcions d'allotjament de cases de vacances a tot Europa, especialment als Països Baixos, Bèlgica, Alemanya, països nòrdics i de al sud d'Europa.









L'activitat de cases de vacances de OYO ha passat de ser un nínxol a segment principal en només un any. Per tant, és una part fonamental del negoci global de l'empresa, amb un compromís ferm per part de OYO d'inversió i creixement. En els últims mesos, 3.400 nous propietaris d'habitatges a tot Europa s'han unit a la companyia, sumant més de 5.000 habitatges a la cartera actual de l'empresa.

El nomenament ha estat ben rebut ja que OYO, a través de les seves marques Belvilla, DanCenter, Danland, Traum Ferienwohnungen i Stugsommar està incrementant el seu creixement sostenible i la seva presència a la regió, donada la tendència del viatger a triar cases de vacances com a alternativa als hotels. Després de la recent adquisició de TUI Ferienhaus a e-Domizil GmbH, OYO Vacation Homes és ara la segona companyia de cases de vacances més gran de món per nombre d'allotjaments en aquest segment.

Com a membre de la Junta Directiva, Söderström treballarà en estreta col·laboració amb l'equip directiu de OYO per impulsar el creixement continu i sostenible de l'empresa. Brindarà orientació sobre possibles oportunitats de fusions i adquisicions, ajudarà a l'establiment d'associacions estratègiques amb altres empreses líders europees i exposarà la seva estratègia de posicionament de marca com a líder intel·lectual en l'espai de lloguer de vacances.

Amb una sòlida experiència en banca, en concret en assessoria corporativa en l'àrea de finances i fusions i adquisicions estratègiques, i una àmplia trajectòria en el mercat de la banca privada, Martin HP Söderström compta amb gran experiència en la creació i el creixement d'empreses tecnològiques líders i és un nom notable en l'ecosistema empresarial global. És president de DIG Investment, una entitat d'inversió privada centrada en inversions directes a nivell internacional, que va fundar el 2011. La seva àrea principal d'inversions són empreses relacionades amb la tecnologia en la fase de creixement fins a la fase prèvia a la seva sortida a borsa. En l'actualitat, DIG Investment centra la seva cartera a Àsia, Europa i Estats Units, amb marques de consum, economies col·laboratives, retail i hoteleria.

Söderström també és president i fundador de HMP (companyia privada), HH & P Executive Search (RRHH / Reclutament) i HM Philip (agència boutique de consultoria). També és membre fundador de Brilliant Minds (un simposi celebrat a Estocolm) i Djursholm Country Club (un club de membres a Estocolm). És membre més de la Junta Directiva d'Ocean Outdoor (companyia de Digital Out Of Home), Randviken (sector immobiliari) i Grundens (negoci de roba comercial i de pesca esportiva). També és Assessor Sènior a Polar Structure (dedicada a les infraestructures als països nòrdics) i dóna suport i guia a un gran grup d'oficines de companyies familiars sueques i internacionals. Söderström va néixer a Tailàndia i és originari de Suècia, on va estudiar Economia i Dret.

El nomenament de Martin HP Söderström assenyala encara més el compromís de OYO amb l'enfortiment de la seva direcció corporativa a nivell mundial. Amb anterioritat, la companyia ha incorporat a Troy ALSTEAD, ex COO de Starbucks; Gerardo Issac (Gerry) López, Operating Partner de SoftBank Vision Fund; Betsy Atkins, CEO i fundadora de Baixa Corporation i a Dr. W. Steve Albrecht com a membres de la Junta Global d'OYO.

En l'actualitat, OYO Vacation Homes ofereix cases privades en atractives ubicacions sota múltiples marques, incloses Belvilla, DanCenter, Danland, Traum Ferienwohnungen i la recentment adquirida TUI Ferienhaus. Amb més de 50.000 propietaris, 140.000 allotjaments en 70 països de tot el món i 2,8 milions d'hostes a l'any, OVH és ja un actor líder en el mercat europeu de cases de vacances. OYO Hotels & Homes continua el seu camí cap a la recuperació, a mesura que evoluciona d'una 'marca resilient' a una marca que ressorgeix, amb una sòlida tendència en reserves i ocupació a Europa, impulsada per la seva tecnologia patentada, la seva paquet de revenue management, seves capacitats operatives i d'anàlisi de dades, així com el control de tota l'experiència del client i el propietari.

La seva marca DanCenter va registrar un creixement significatiu del 137% en les seves reserves d'última hora, mentre que aquest tipus de reserves en Belvilla van augmentar un 56% (al juliol i agost de 2020). Aquesta tendència s'explica per la preferència dels viatgers per les cases de vacances a la situació incerta actual, ja que les mateixes ofereixen un espai privat que permet mantenir la distància amb els altres.

Ritesh Agarwal, fundador i Group CEO de OYO Hotels & Homes, afirma: "Per OYO, els seus clients i propietaris d'habitatges a Europa, especialment als països nòrdics, tenen una importància estratègica immensa. Donat el profund coneixement de Martin de la regió i la seva sòlida visió en els negocis, em plau donar-li la benvinguda com a inversor i membre de la junta directiva d'OYO Europa. Té una llarga trajectòria focalitzada en la inversió i creixement d'empreses centrades en la tecnologia a l'Índia i a nivell mundial amb un ampli coneixement sobre l'ecosistema empresarial i d'inversió asiàtic i global. Estem segurs que la seva experiència en fusions i adquisicions i el seu treball amb empreses d'alt creixement s'afegiran molt valor al nostre desenvolupament a Europa, tant orgànic com inorgànic, i ens donaran suport al nostre objectiu a llarg termini de sortida a borsa. en l'actualitat, el negoci de cases de vacances de OYO a Europa està liderant el camí de la recuperació de OYO donada la confiança dels clients i les seves preferències per les cases de vacances i hotels boutique petits i independents sobre les grans propietats de cinc estrelles. Considero que aquesta tendència cap als petits hotels i cases de vacances lidera un canvi estructural en la indústria, i crec que "el petit és el nou gran". Ja ho estem veient en forma de reserves, ocupació i tendències en ingressos ''.

"He de afegir que la meva primera interacció amb Martin va passar durant una llarga trucada en què jo estava en una petita ciutat d'un turó a l'Índia i ell estava a Suècia. Aquell dia em va fer adonar-me de dues coses. D'una banda, com la tecnologia està trencant fronteres, i, a més, com tots dos tenim aspiracions comunes sobre generar impacte creant oportunitats d'ocupació, donant suport als emprenedors i creant millors espais de vida a Europa, Escandinàvia i el món en general. Tinc moltes ganes de treballar amb Martin ", conclou R. Agarwal.





A mesura que els països segueixen fent front a la pandèmia i es produeix l'obertura a poc a poc d'algunes economies, OYO ha començat a veure brots verds de progrés i recuperació. Les tendències d'ocupació i demanda han mostrat una tendència a l'alça en totes les marques, incloses Belvilla, DanCenter, Danland, Stugsommar, Traum-Ferienwohnungen i TUI Ferienhaus. Hi ha una nova tendència de persones que treballen des d'una "casa de vacances", mentre que les reserves anticipades sota aquestes tres marques continuen creixent. Per als viatgers que busquen una forma "segura" de reservar les seves vacances, Belvilla ofereix la cancel·lació gratuïta per a estades de 2021 en col·laboració amb els propietaris.