L'associació 'Meridiana sin cortes' exigeix que es frenin les manifestacions, ja que posen en risc la salut pública

El col·lectiu ciutadà 'Meridiana sin cortes', que s'ha constituït per preservar els interessos generals i evitar els col·lapses que de manera sistemàtica es realitzen gairebé diàriament per un petit grup de manifestants a la confluència de les Avingudes Meridiana i Fabra i Puig de Barcelona, exposa a l'opinió pública diversos aspectes.













Per començar, el 16 de desembre de 2020 'Meridiana sin cortes' va comunicar, a través del portal habilitat per la Generalitat de Catalunya, la celebració d'una concentració programada per al proper divendres, 15 de gener de 2021, a la confluència de l'Avinguda Meridiana amb el Passeig de Fabra i Puig de Barcelona. La finalitat de la manifestació és protestar pels talls de trànsit sistemàtics que realitzen gairebé diàriament petits grups de manifestants al mateix lloc. La concentració es celebraria a les voreres sense interrupció del trànsit rodat i respectant el lliure pas de persones i vehicles.





En data 5 de gener de 2021 'Meridiana sin cortes' va reiterar la comunicació a la Direcció General d'Administració de Seguretat (DGAS) i va demanar informació sobre el dispositiu de seguretat previst per garantir el normal desenvolupament de l'esdeveniment, atès que va venir en coneixement de la convocatòria de una contra-concentració destinada a intimidar els assistents a la manifestació de 'Meridiana sin cortes'.





El dia 8 de gener de 2021, el Director del DGAS va notificar a 'Meridiana sin cortes' les condicions que havia de reunir la concentració. En l'escrit, que s'adjunta, es feia expressa menció a les mesures establertes pel Comitè del PROCICAT que es consideren indispensables per fer compatibles l'exercici de el dret de reunió amb la preservació de la salut pública, donada la situació actual de pandèmia derivada de la COVID-19.





El Comitè del PROCICAT és el Comitè tècnic previst en el Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc. En el mateix participen nombrosos representants de el Departament d'Interior i en la sessió de el 4 de setembre de 2020 va aprovar 13 mesures per fer compatible el dret de reunió amb la salut pública en temps de pandèmia. Entre les mateixes figura la següent: "L'espai públic no podrà incloure carrers d'amplitud inferior a 20 m ni la presència a menys de 500 m de centres de caràcter social o sanitari, inclosos els hotels declarats d'interès de l'autoritat sanitària o altres similars . "





A la vista d'aquests requisits, el Comitè Organitzador de la concentració de 'Meridiana sin cortes' ha estudiat les condicions de la zona i ha detectat que en les proximitats de l'encreuament de les Avingudes Meridiana i Fabra i Puig de Barcelona es troben, a l'almenys, dos centres de caràcter sanitari o social. En concret a uns cent cinquanta metres es troba una residència de gent gran al passeig de Fabra i Puig i a uns quatre-cents metres es troba el Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu.





Les mesures que el col·lectiu cita han estat revisades pel Comitè del PROCICAT en la sessió de 6 de gener de 2021. L'associació considera que, tot i l'agreujament de la situació pandèmica, ha modificat a la baixa la distància de seguretat respecte a edificis sanitaris i socials, establint-se que "l'espai públic no podrà estar a menys de 200 m de centres de caràcter social o sanitari, inclosos els hotels declarats d'interès per l'autoritat sanitària o altres similars".





Per garantir el correcte desenvolupament de la concentració, 'Meridiana sin cortes' ha presentat un escrit davant la Direcció General d'Administració de Seguretat (DGAS) sol·licitant informació sobre si en l'expedient administratiu de la concentració s'ha considerat si en l'entorn confrontant hi ha centres socials o sanitaris que impedeixin la celebració de la concentració d'acord amb les condicions exigides pel Comitè PROCICAT.





A el mateix temps, s'ha sol·licitat a la DGAS que informi si en els expedients administratius de les controvertides concentracions convocades a partir del dia 4 de setembre de 2020 a la confluència de l'Avinguda Meridiana amb Passeig de Fabra i Puig s'ha comprovat que els organitzadors d'aquestes concentracions s'han complert els requisits fixats pel Comitè del PROCICAT.





Des de 'Meridiana sin cortes' denuncien que des de principis de setembre de l'any 2020 s'han celebrat més de cent concentracions a la confluència de l'Avinguda Meridiana amb Passeig de Fabra i Puig, que han suposat una greu alteració de la lliure circulació de persones i vehicles pels continus i reiterats talls de trànsit. A més, creuen que és inconcebible que el Departament d'Interior hagi consentit la celebració de concentracions en aquest punt, tot i conèixer que incompleix els requisits del Comitè del Procicat per preservar la salut pública en temps de pandèmia.





Per aquests motius han d'exigir que es depurin les responsabilitats pertinents de les autoritats que han posat en risc la salut pública.