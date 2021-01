Sanitat ha registrat 70 casos de la soca britànica però s'espera que arribin a centenars

El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha informat que el Ministeri de Sanitat té comptabilitzats fins a la data un total de 70 casos confirmats del cep britànica del coronavirus, segons les últimes dades actualitzades, a data de divendres.









En roda de premsa aquest dilluns, l'epidemiòleg ha vaticinat que aquesta nova variant, molt més contagiosa que l'anterior, amb prou feines produirà "centenars de casos associats" a Espanya. "Ara mateix tenim altres 72 casos en investigació. M'imagino que arribarem a tenir diversos centenars de casos associats a aquest cep. Si es produeix transmissió d'aquest cep a Espanya ja que el detectarem amb més freqüència", ha indicat.





Així, ha argumentat que el seu impacte a Espanya és "marginal". "Aquesta evolució de cap manera la podem atribuís aquesta nova soca de virus. Està pràcticament associada al nostre comportament. L'evolució de la pandèmia no variarà per cep britànica sinó pel nostre comportament", ha reivindicat.





Segons Simón, els casos s'han identificat en els llocs on hi ha més britànics, com Andalusia, o la part de el Llevant, juntament amb Barcelona i Madrid. "Són els llocs amb més percentatge de contagiats per aquesta variant de virus", ha explicat.





De la mateixa manera, ha assegurat que Espanya seqüència "entre el 0,5 i l'1 per cent de ceps", de manera que hi ha "bastant capacitat de notificar contagis per noves variants de virus". En aquest context, ha avançat la possibilitat que es realitzés alguna importació d'aquest cep "a principis de novembre o octubre", però de forma "testimonial".