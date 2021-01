Seat preveu un altre cop un ERTO de cinc mesos que afectarà 550 treballadors

Seat ha plantejat aquest dilluns un expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afectarà uns 550 treballadors --400 a la planta de Martorell i 150 a la de la Zona Franca (Barcelona) - des de finals de gener fins al 30 de juny a la manca de subministrament de semiconductors.









Fonts sindicals han explicat que la companyia també ha plantejat tancaments col·lectius, d'un màxim de 20 dies per línia a la planta de Martorell, d'altres 20 dies a la planta de la Zona Franca de Barcelona i de 30 en el cas de la planta de components del Prat de Llobregat (Barcelona).





Aquests tancaments dependran de el nivell de subministrament dels semiconductors i podran arribar a afectar de forma simultània, si es produeixen en les tres línies de Martorell i en les plantes, a un total de 11.300 treballadors de la companyia.





Aquest dimarts està prevista una altra reunió entre la direcció de la companyia i els sindicats, que preveuen arribar a un acord en els pròxims dies, per avançar en les negociacions.





Fonts de la companyia han explicat que la trobada d'aquest dilluns ha suposat l'inici d'una ronda de negociació per tractar la reorganització de la producció, derivada de les restriccions en el subministrament de semiconductors anunciades a finals de l'any passat, així com per acordar la sol·licitud a la Generalitat de l'ERTO.





Seat preveu recuperar al llarg de l'any tot el volum de vehicles que no es produeixi durant aquestes setmanes per la falta de semiconductors.