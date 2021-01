Laporta, Font, Freixa i Rousaud avancen en un procés electoral del Barça que perilla per la pandèmia

El president de l'Barça entre 2003 i 2010, Joan Laporta, ha superat aquest dilluns amb claredat el tall per ser ratificat el proper dia 14 com a candidat oficial a la presidència blaugrana presentant-se en les oficines de el club amb 10.257 signatures, més que en les seves dues participacions juntes en 2003 i 2015. Font i Freixa també han aconseguit situar-se per sobre de les 2.257 exigides com a mínim per convertir-se en presidenciables. Emili Rousaud, amb 2.501 i un marge molt escàs, no podrà cantar victòria fins que sigui efectiva la validació dels suports.





A l'espera que el club barcelonista i la Generalitat resolguin el proper divendres 15 de gener si, en efecte, podran celebrar-se les eleccions el diumenge 24 de gener amb les garanties sanitàries i epidemiològiques que reclama l'actual i dramàtic context de pandèmia , el Barça avança en el seu apassionant procés electoral. Dels nou pre-candidats, només Laporta (amb 10.257 signatures presentades), Font (amb 4.710), Freixa (2.821) i Rousaud en el cas que les seves 2.501 fossin correctes, segueixen en la lluita per accedir a la llotja blaugrana.





Si no queda interromput el procés per l'emergència sanitària, la campanya electoral pròpiament dita s'iniciaria l'esmentat dia 15 perllongant fins al 22 ... és d'esperar que amb un nivell molt més alt i d'acord amb la importància del que el Barça representa i es juga després d'alguns vergonyosos episodis previs a la recollida de signatures amb alguns precandidats (que lògicament no han superat el primer tall) mercadejant suports a canvi de regalar pizzes, tatuatges, pilotes, llibres ... o prometent el retorn d'un futbolista com Neymar que va denunciar a el club blaugrana.





El calendari electoral al Barça segueix el seu curs ... de moment. foto @FJMonfort





El resultat d'aquest dilluns posa de manifest que Laporta i Font lliuraran el combat decisiu ... tot i que la figura de Freixa (que ja va protagonitzar el 2015 un primer intent per accedir a la presidència) emergeix com una "tercera via" que sectors de l'barcelonisme reclamaven.





Dijous que ve 14, en qualsevol cas, la Junta Electoral de l'Barça haurà de donar oficialitat a les signatures presentades ... i probablement a la confirmació (o no) de la celebració de les eleccions en la data prevista. La gestora barcelonista no està per ajornaments (estudia plans alternatius a les votacions en deu seus) com tampoc ho desitgen, per raons òbvies, Laporta i un Font que, fa uns mesos, semblava com a gran favorit. Semblava ...