Quin és el procediment per ajornar les eleccions catalanes?

Els partits polítics es plantegen la possibilitat d'ajornar les eleccions del proper 14 de febrer, ja que la situació epidemiològica és cada vegada més greu. De fet, un nou estudi mostra que el pic de contagis a Catalunya i la màxima ocupació de les UCI arribaran just abans de les eleccions. El Govern ja ha anunciat que s'ha marcat el 15 de gener com a data límit per decidir si ajornarà les eleccions o no, i que es reunirà amb la resta de partits per prendre una decisió conjunta.









El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Bernat Solé, ha convocat per al divendres a les 12.00 hores la reunió de la taula de partits catalans per decidir si es posposen les eleccions catalanes convocades el 14 de febrer, han explicat fonts de la Conselleria.





En cas que decidís ajornar-les, hi ha un protocol de passos a seguir. Per començar caldria fer un nou decret. Com que el president no hi és, l'hauria de signar Pere Aragonès, el vicepresident, ja que ell és qui té les funcions de president. Per signar-lo, primer s'hauria de reunir amb el consell executiu.





En cas que decideixin ajornar-les, el decret hauria d'argumentar clarament els motius de l'ajornament. Per tant, caldria explicar amb detall la situació epidemiològica actual. A més a més, s'hauria d'intentar, dins del possible, marcar un horitzó per celebrar les eleccions.





Tant Galícia com Euskadi van seguir aquest procediment i al març van signar un decret que suspenia el decret de convocatòria per poder ajornar les eleccions del 5 d'abril.





En aquells casos, al decret van explicar les causes d'haver pres la decisió, i van deixar constància que les eleccions se celebrarien quan l'estat d'alarma acabés i la situació epidemiològica ho permetés.













Els factors determinants per prendre la decisió final seran mèdics: es tindran en compte dades com la velocitat de propagació del coronavirus i el nombre d'ingressats a UCI.





El Govern ja ha deixat clar que si les eleccions s'ajornen, esperen que tots els partits hi estiguin d'acord. De moment, el Govern es decanta per ajornar les eleccions fins passada la Setmana Santa i diversos grups, com Cs, els comuns i la CUP també s'inclinen per posposar els comicis, mentre que el PSC és el que ha expressat amb més vehemència la seva voluntat que es mantinguin el 14 de febrer.





La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha demanat un acord polític per endarrerir les eleccions catalanes, previstes per al 14 de febrer, i celebrar-les "quan passi la tercera onada i no al mig", després d'analitzar les dades del coronavirus proporcionats pels tècnics de la Conselleria de Salut de la Generalitat i del Ministeri de Sanitat.





En cas d'ajornar-se, el cas de Catalunya no seria un cas aïllat, ja que des de finals de febrer s'han ajornat eleccions a 75 països del món per la pandèmia.