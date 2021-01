Almeida demana que Madrid sigui declarada "zona catastròfica"

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterat aquest dimarts que es donen "indicis més que suficients" per plantejar que la capital pugui ser declarada zona catastròfica després del pas del temporal 'Filomena'.













"Celebro la rectificació de Govern; seguim avaluant. Es donen els indicis suficients perquè es plantegi, i no cal denegar-sense haver-la plantejat. Estem fent estudis, informes, dictàmens i en funció d'això prendrem la decisió de sol·licitar-lo o no", ha expressat el regidor en una entrevista a Onda Cero.





El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, no va descartar ahir declarar la Comunitat de Madrid zona afectada per emergències, abans anomenada zona catastròfica, a causa dels efectes provocats per la gran nevada. Tot això després que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseverara que no es donaven els requisits.





D'altra banda, Martínez-Almeida ha destacat que "el dispositiu segueix avançant seguim obrint vials, calçades de vianants, i el treball dóna resultats" malgrat el "problema del gel". En aquest punt ha recordat que Samur "va atendre més de 180 trucades per caigudes", pel que ha cridat a "extremar les precaucions".





"Si cal sortir que es faci amb calçat adequat, i no és recomanable per a qui té limitació a la mobilitat. No hi ha perill per on ja hem passat, però per on no han passat màquines llevaneu, demano que no es circuli per aquests vials ", ha reblat.





De la mateixa manera ha demanat que "aquell que agafi el vehicle privat sigui per un motiu imprescindible, perquè si no entorpeix", i ha recordat que "al Metro segueix funcionant totes les hores".