Illa no deixarà el Ministeri de Sanitat si s'ajornen les eleccions

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha defensat que, si s'atrassessin les eleccions catalanes, el candidat de PSC i actual ministre de Sanitat, Salvador Illa, no deixaria el Ministeri, i que només ho farà quan comenci la campanya electoral: " si s'ajornen no ho ha de deixar ".





En una entrevista aquest dimarts a TV3, ha sostingut que fins ara Illa només ha fet un acte telemàtic un diumenge: "No hi ha cap motiu perquè el deixi, però per al que no hi ha cap motiu és per ajornar-les. Això no s'aguanta, necessitem un Govern amb cara i ulls ".





Iceta ha apostat per celebrar eleccions a Catalunya el 14 de febrer i ha destacat que "el Govern està preparant-se, està posant totes les condicions perquè es pugui votar amb totes les garanties".





Ha sostingut que amb les previsions sobre el coronavirus donades per la Generalitat "no hi ha motius afegits" que indiquin que s'hagin ajornar les eleccions, perquè la velocitat de reproducció de la malaltia (rt) estarà previsiblement igual que quan es van convocar els comicis, segons ell.





Iceta ha assenyalat que l'escenari canviaria si hi hagués un confinament domiciliari, ha cridat a la ciutadania a votar per correu i ha subratllat que, si es mantenen les escoles obertes i es pot anar a treballar, s'haurien de poder obrir els col·legis electorals.





Ha dit que ara "no seria practicable" fer una modificació legislativa perquè es pugui votar en dues jornades, i sobre els costos, Iceta ha afirmat que seran més cares que altres eleccions, però considera que el dret de vot passa per davant d'altres consideracions, en les seves paraules.





El líder socialista ha negat que un possible ajornament de les eleccions perjudiqui el candidat de PSC, però ha matisat: "Aquest no ha de ser el factor, no s'ha de mirar l'evolució de les enquestes sinó de la pandèmia".





EL SEU FUTUR POLÍTIC





Preguntat per si ocuparà ell el Ministeri de Sanitat quan ho deixi Illa, Iceta ha dit que "hi ha gent més preparada" per a aquest lloc i que és el president de Govern, Pedro Sánchez, qui ha de decidir-ho.





El primer secretari de PSC ha afirmat que li agradaria "seguir sent útil" i que ara té una disponibilitat que abans no tenia, perquè era el candidat a la Generalitat, però ha insistit que és Sánchez qui decideix, a l'ésser preguntat per si podria ser nomenat ministre de Política Territorial.





Sobre la taula de diàleg sobre Catalunya, Iceta ha desitjat que es reprengui després de les eleccions, ha destacat que si JxCat guanya no es recuperarà aquest espai, i ha afegit que ell vol ser útil i "des de fora" també pot ser-ho.





ERC I PSC





Ha apuntat que ERC segueix una "trajectòria fixada per [Jordi] Pujol fa anys" de pactar amb socialistes fora de Catalunya però no amb el PSC, i ha afegit que les relacions entre els dos partits seguiran igual amb Illa al Parlament.





Iceta ha defensat que la prioritat del PSC per trobar acords postelectorals són els comuns, tot i que ha reconegut que "potser amb això no n'hi ha prou", després del que ha dit que buscaran acords i diran 'no' a una legislatura de la independència.