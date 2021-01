Un de cada quatre pacients d'UCI amb Covid pateix trombosi

Un estudi dels Hospitals Universitaris Vall d'Hebron de Barcelona i Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) ha conclòs que el 26,5% dels pacients greus amb Covid-19 que ingressen a l'UCI pateixen una trombosi venosa o pulmonar; encara que en un 62% dels casos és asimptomàtica.













L'anàlisi, publicat a la 'European Journal of Vascular and Endovascular Surgery', es va dur a terme amb 230 pacients d'UCI dels dos centres hospitalaris catalans a l'abril de 2020 i representa "la sèrie publicada més gran de món de pacients amb Covid- 19 i trombosi a UCI ", segons un comunicat aquest dimarts.





El cap de Servei d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), metge Sergi Bellmunt, ha explicat que les trombosis són degudes "a la pròpia infecció per SARS- COV-2 i també a causa de la immobilització dels pacients i el tractament que necessiten, com la implantació de catèters ".





En relació a l'alt percentatge de asimptomàtics, el doctor Bellmunt ha detallat que pot respondre al fet que "són pacients que en moltes ocasions estan intubats i no poden expressar bé si noten algun símptoma", ja que, a l'estar estirats al llit, no es produeixen edemes a les cames, un símptoma molt característic de la trombosi venosa i sense el qual pot passar desapercebuda.





En base als resultats de l'estudi, els autors han afirmat que és necessari administrar dosis més elevades d'anticoagulants, com l'heparina, com a tractament preventiu en els pacients amb Covid-19 greu a l'UCI "per evitar que hi hagi complicacions greus més endavant" , en paraules de doctor Bellmunt.