Renfe preveu retards per aquest dimarts en gran part de la seva xarxa pels efectes de Filomena

Renfe ha restablert el servei en totes les línies d'Alta Velocitat després de la cancel·lació de nombrosos serveis des de divendres passat pel pas de la borrasca Filomena, tot i que preveu que segueixin produint retards com a conseqüència de la congelació d'alguns elements indispensables per la circulació.



A primera hora del matí, una avaria en el sistema d'electrificació ha obligat a suspendre la circulació de l'AVE entre Saragossa i Madrid, tot i que Adif ja ha solucionat el problema i el servei ha pogut ser reprès, segons informa un portaveu de l'operadora.



En les línies Avant (alta velocitat de Mitja Distància) es preveu la circulació de serveis en totes les línies, després que dilluns a la tarda es recuperés la ruta a l'última línia Avant afectada, la de Lleida-Tarragona-Barcelona.



S'espera, així mateix, recuperar les circulacions dels trens Alvia i Intercity en la pràctica totalitat dels recorreguts, excepte en les línies Madrid-Extremadura i Madrid-Almeria.



En els trajectes de Mitja Distància (trens regionals) està previst afegir, a les circulacions que ja van funcionar dilluns, la relació Ciudad Real-Albacete-Alacant. També es continua treballant per recuperar el servei en les línies regionals de Conca, en la línia Osca-Canfranc i en el tram Àvila-El Escorial (Madrid).



Per la seva banda, els recorreguts Madrid-Extremadura es realitzaran en trens amb enllaços des de Madrid a Puertollano i, des d'allà, en tren Regional Puertollano-Mèrida-Badajoz. En aquesta regió, el servei que uneix les tres principals poblacions extremenyes (Càceres, Mèrida i Badajoz) continua prestant-se amb normalitat.



Pel que fa al Rodalies de Madrid, el nucli de tot Espanya més afectat pel temporal, s'ha recuperat aquest dilluns el servei. Les freqüències de pas de trens s'aniran recuperant de forma gradual des d'avui dimarts 12 de gener, segons vagin entrant en servei trens que es troben en vies d'apartat, en què cal descongelar desviaments i retirar neu dels trens.



A l'obertura del servei d'aquest dimarts es van generar retards en els trens de Rodalies de Madrid a causa de la gran gelada, que va arribar a -9 graus, el que ha provocat avaries en els trens i en els senyals en diverses línies.