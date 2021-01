Brussel·les diu que "no són possibles" les compres de vacunes al marge de la UE

La Comissió Europea ha assegurat aquest dimarts que les compres "paral·leles" de dosis de vacunes autoritzades per part de països de forma individual i al marge del procés conjunt de la UE "no són possibles" i que, en qualsevol cas, els grups farmacèutics sempre lliuraran abans les unitats adquirides a nivell europeu.





Així ho ha assegurat la directora general de Salut i Seguretat Alimentària de l'Executiu comunitari, Sandra Gallina, davant els eurodiputats de la comissió competent de Parlament Europeu, en què ha comparegut en qualitat de negociadora cap de Brussel·les amb els grups farmacèutics.





"No he vist cap contracte paral·lel dels que tant s'ha rumorejat i no crec que ho vegi. És una cosa que al meu entendre no existeix. En qualsevol cas, el que està clar és que les quantitats adquirides per Europa van primer", ha assenyalat davant les preguntes dels eurodiputats sobre possibles compres per part d'Alemanya, Dinamarca o Croàcia al marge de procediment conjunt europeu.





Gallina ha reconegut estar "confosa" per notícies que apunten a compres individuals per part d'alguns estats membres, però ha subratllat que aquests contractes "no són possibles", en part perquè "no hi ha vials sobrant que es puguin adquirir a un contracte bilateral" . "Ara és massa tard per comprar dosi", ha destacat.





No obstant això, la directora general de Salut de la Comissió Europea ha emfatitzat que les firmes farmacèutiques han confirmat a les autoritats europees que les dosis adquirides de manera conjunta "estan reservades" i "gairebé tenen el nom de país (a què li corresponen) al vial".





També ha recordat que les dosis pactades amb cada companyia han estat assignades a cada Estrada membre de forma proporcional en un procés "molt europeu" i amb "esperit d'unitat i solidaritat".





PROP D'UN PREACORD AMB VALNEVA



De moment, la UE ha tancat contractes amb sis grups farmacèutics per al subministrament de les seves vacunes contra la Covid-19 en els països del bloc i han arribat a un principi d'acord amb Novavax. Les autoritats comunitàries, ha explicat Gallina, esperen aconseguir un pacte preliminar aquesta setmana també amb la farmacéutica Valneva.





Durant la compareixença, molts dels eurodiputats han preguntat a la italiana sobre la quantitat de dosis de vacunes autoritzades que arriben a cada país del bloc setmanalment, així com pel fet que en algunes zones la campanya de vacunació hagi començat tan lentament.





La directora general de Salut, però, ha contestat que les estratègies de vacunació han estat dissenyades pels governs nacionals, els qui també han acordat amb els grups farmacèutics la logística de la distribució de vials.





Gallina ha defensat en aquesta línia que ja es comptava amb que l'inici del procés fos lent perquè el nombre de dosis seria "escàs" a del principi. Segons la seva opinió, la UE començarà a distribuir quantitats molt més grans ja en el segon trimestre d'aquest any.





En qualsevol cas, Brussel·les ha sol·licitat als Estats membres que informin sobre qualsevol problema en el procés de distribució i aquests només han comunicat 3 "problemes menors" en què els lliuraments s'han retardat un o dos dies respecte a la data inicialment prevista . "A part d'això, ens comuniquen que les vacunes estan arribant", ha explicat Gallina.