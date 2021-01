L'FBI alerta de possibles "protestes armades" a les capitals dels EUA abans de la presa de possessió de Biden

L'FBI ha alertat aquest dilluns a la resta d'autoritats i agències federals de la possibilitat de "protestes armades" en les diferents capitals estatals durant els dies previs a la imminent presa de possessió del president electe, Joe Biden, el 20 de gener a l'escalinata del Capitoli a Washington.





El document, que recopila informació de diverses agències federals, com els departaments de Defensa, el d'Alcohol, Tabac, Armes de Foc i Explosius (ATF), o de Control de Drogues (DEA), s'ha fet ressò de la crida d'un grup d'extrema dreta que en els últims dies està promovent un nou "assalt" en cas que el president, Donald Trump, sigui destituït abans de la possessió de Biden.





"Aquest grup identificat també planeja 'assaltar' les oficines governamentals, fins i tot en el Districte de Columbia i en tots els estats, independentment de si els estats van certificar els vots electorals per Biden o Trump, el 20 de gener", assenyala el butlletí, publicat en un primer moment per la cadena ABC.





El FBI també ha revelat que disposa d'informació relacionada amb "diverses amenaces" no només sobre Biden abans de la seva investidura presidencial, sinó també sobre la vicepresidenta electa, Kamala Harris, i la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi.





L'informe de l'FBI s'ha fet públic, mentre s'intensifiquen les mesures de seguretat per evitar episodis com el viscut el passat 6 de gener, en què van morir sis persones, entre elles dos agents de la Policia de Capitoli.





L'alcaldessa de Washington, Muriel Bowser, havia demanat aquest dilluns al Departament de Seguretat Nacional reforçar la seguretat al voltant del Capitoli de cara a la sessió d'investidura, a més de sol·licitar que el FBI presentés "un dossier sobre possibles amenaces i informació de

Intel·ligència de forma diària "fins al pròxim 24 de gener.





"Tinc por per la nostra democràcia perquè tenim faccions molt extremes al nostre país que estan armades i són perilloses. El 'trumpisme' no morirà el 20 de gener", va alertar Bowser, qui ja va emetre fa dies una ordre per estendre l'estat d'emergència i el toc de queda a Washington durant 15 dies més.





La suposada incitació a la violència per part de Trump s'ha traduït en un augment de la pressió perquè abandoni el càrrec abans de la cerimònia d'investidura. A més ha propiciat l'obertura d'un judici polític o 'impeachment' en contra seu per "incitar a la insurrecció".