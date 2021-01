Endesa defensa l'estat de la xarxa elèctrica de Catalunya

Endesa ha defensat aquest dimarts que la xarxa elèctrica de Catalunya es troba en "bon estat i dimensionada" per cobrir la demanda dels clients, després dels talls de subministraments ocorreguts en algunes ciutats arran del temporal.









Fonts de la companyia han explicat que es realitzen "actuacions periòdiques d'inspecció, manteniment i revisió de la xarxa elèctrica d'acord amb la normativa establerta".





Ho han dit després que aquest mateix dimarts l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, hagi enviat una carta al president d'Endesa, Juan Sánchez-Calero, en què li urgeix a una reunió i critica una manca de manteniment i inversió.





Les mateixes fonts de l'empresa han assegurat que és "una prioritat per a la companyia garantir el servei i la qualitat del subministrament elèctric" i que el preocupa especialment la situació que estan vivint els veïns d'algunes zones.





En aquest sentit, han explicat que seguiran treballant per resoldre les diferents incidències que puguin sorgir, "ja siguin ocasionades per connexions irregulars o situacions meteorològiques complexes com l'actual".





